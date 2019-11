58.000 Besucher beim 29.Bungert Oktoberfest 2019 in Wittlich

Nach Todesschuss auf Axt-Mann: Polizei sucht Hinweise

Hoppstädten-Weiersbach. Am Samstag, 2. November, kam es um 20.39 Uhr in Hoppstädten-Weiersbach zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch, in dessen Verlauf ein Mensch verstorben ist. Im Rahmen der von der Kriminaldirektion Koblenz durchgeführten Ermittlungen wurde bekannt, dass sich der getötete, ein 26-jähriger eritreischer Staatsbürger, bereits im Vorfeld in Hoppstädten-Weiersbach aufgehalten hat.

