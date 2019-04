7. Bungert Firmenlauf: Auf die Plätze ...

7. Bungert Firmenlauf in Wittlich: Wird die 2000er-Marke geknackt?

Der Run auf die Startplätze des 7. Bungert Firmenlaufs Wittlich hat begonnen. Schon seit Ende Februar können sich Läuferinnen und Läufer für das beliebte Sportevent anmelden. Rund 1000 haben dies bereits getan und die Veranstalter gehen davon aus, dass die 2000-er Marke wie im Vorjahr geknackt wird.

Wer mit seinem Team um 19 Uhr vom Vorplatz des Eventums in Wittlich starten und Arbeitskleidung gegen Laufdress tauschen möchte, sollte die Gelegenheit nicht verpassen. Die Strecke wird wieder rund fünf Kilometer lang sein und ist damit nicht nur von Laufprofis, sondern auch von ambitionierten Gelegenheitsläufern mit einem ausreichenden Fitnesslevel zu bewältigen.

Das Konzept begeistert: Rund 2.000 Läufer und Läuferinnen nahmen die Herausforderung im Vorjahr an: "Das war die bisher größte Sportveranstaltung in Wittlich", erklärt Udo Treimetten, Geschäftsführer der veranstaltenden Triacs GmbH. "Das freut uns natürlich ungemein und lässt uns hoffen, dass wir die Teilnehmerzahl in 2019 erneut toppen können."

Gut ist gut: Konzept bleibt

Die Regularien bleiben, wie gehabt: Gestartet wird in 4er-Teams. Die Zeiten aller vier Läufer werden dabei im Ziel zu einer Zeit addiert. Wie sich die Gruppen dabei zusammensetzen, bleibt allen selbst überlassen. Ob aus einer Firma, einer Behörde, einer Skatrunde, dem Freundeskreis, einer Familie oder einem Verein - alles ist zulässig. Hauptsache der Spaß-Faktor und das "Dabeisein" stehen im Vordergrund. Zusätzlich sollen der Teamgeist und das "Wir-Gefühl" durch das gemeinsame Laufen gestärkt werden. Insgesamt gibt es drei verschiedene Anmeldegruppen: Männer, Frauen und Mixed. Die Mixed-Teams können frei kombinierbar einem Mann, zwei Frauen und zwei Männern oder einer Frau und drei Männern bestehen. Unterschiedliche Alterswertungen werden nicht vorgenommen. Neben diesen drei Kategorien ehren die Veranstalter noch das Team mit dem attraktivsten Outfit, die älteste Mannschaft und die Firma mit den meisten Teams.

Kleine Änderungder Strecke

In diesem Jahr gibt es eine kleineStreckenänderung: Start ist am Eventum, von dort führt der Weg die Läufer durch die Schlossstraße entlang auf die Neustraße über den Marktplatz, dann durch die Himmeroderstraße in und durch den Stadtpark. Weiter geht es durch die Feldstraße wieder retour zum Marktplatz und durch die Burgstraße. Oben in der Schlossstraße wieder angelangt, wird in den Brautweg eingelaufen. Im Altricher Weg angekommen, geht es über den Parkplatz des Cusanus Gymnasiums in Richtung Zieleinlauf an der Eventum-Halle.

After-Run-Party mit DJ und Street Food Festival

Den Abschluss bildet wieder eine große After-Run-Party am Eventum mit Siegerehrung und DJ, zu der alle Läufer und Zuschauer bei freiem Eintritt eingeladen sind. Etwas gegen den Hunger gibt es auch, wie Treimetten erklärt: "Da die Food Trucks in den vergangenen beiden Jahren super ankamen, werden wir wieder ein kleines Street Food-Festival für alle hungrigen Läufer und Besucher auf die Beine stellen."

Anmelden leicht gemacht

Informationen zum Lauf sowie die Anmeldemöglichkeit finden Interessierte unter www.firmenlauf-wittlich.de

Kosten

Anmeldegebühr: 66 Euro inkl. MwSt. pro Team, also 16,50 Euro pro Teilnehmer

darin enthalten:

Lauforganisation, vier Startnummern und Einweg-Zeitmesschips

kostenlose Zielverpflegung mit Wasser und isotonischen Sportgetränken, alkoholfreies Bier von Bitburger 0,0%

Streckensicherung, medizinische Erstversorgungn kostenlose Ummeldung der Teilnehmer vor und am Lauftag

After-Run-Party mit Siegerehrung und Musik

Sachpreise für die Sieger aller Wertungskategorien

Team-Urkunde und -Ergebnisliste online und als PDF zum Download sowie ein Online-Zielvideo jedes/er Teilnehmers/in

red/sas