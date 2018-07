A1: Fünf Menschen und Hundewelpe verletzt

Wittlich. Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitag gegen 16.35 Uhr auf der A 1 am Autobahnkreuz Wittlich in Fahrtrichtung Trier. Durch die dortige Baustelle kam es zu einem Rückstau. Eine Autofahrerin und ein nachfolgender Autofahrer bremsten am Stauende noch rechtzeitig ab. Dies gelang dem Fahrer eines Kleintransporters nicht mehr rechtzeitig, der auf den zweiten Wagen auffuhr und ihn auf den vorausstehenden schob. Durch den Aufprall wurde eine 27-jährige Beifahrerin schwer und vier weitere Menschen leicht verletzt, darunter ein zwölf-jähriges Kind. Auch ein Hundewelpe wurde leicht verletzt. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung Trier bis 17.45 Uhr voll gesperrt werden. Es kam zu geringfügigen Rückstaus und Verkehrsbehinderungen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 40.000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehr Wittlich, zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes, ein Notarzt und die Autobahnpolizei Schweich.

