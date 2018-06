Abschluss 2018: Eine neue Reise beginnt

„Wir reisen zusammen, auch wenn Meilen uns trennen“ - unter diesem Motto verabschiedeten sich mehr als 130 Schülerinnen und Schüler von ihrer Schulzeit an der Kurfürst-Balduin-Realschule plus. Die Entlassfeier am 15. Juni begann mit einem Ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Bernhard in Wittlich. Im Anschluss daran fanden die Verabschiedungsfeier und die Zeugnisausgabe im Eventum statt. Musikbeiträge, Ansprachen von Schulleitung, Schulelternsprechervertretung und von Schülern verliehen dem Abend eine besondere Atmosphäre, abgerundet durch die Präsentation des Videos von Thomas Diede (10c), der die Schulzeit an der Kurfürst-Balduin-Realschule plus in einen filmischen Rahmen gebracht hat. Eine weitere Besonderheit: Zum ersten Mal wurden an der Kurfürst-Balduin-Realschule plus Schülerinnen und Schüler mit dem Abschluss der Berufsreife entlassen.

In ihrer Ansprache gab Schulleiterin Marianne Schönhofen den Absolventen gemäß des gewählten Mottos den Wunsch mit auf den Weg, „dass ihr euren Weg niemals alleine geht, sondern immer eine Begleitung an eurer Seite habt“. Nach der Zeugnisausgabe würdigte sie außerdem hervorragende Leistungen und das soziale Engagement einzelner Schülerinnen und Schüler; Julius Benz, Erza Toplana, Coleen Krämer und Fabian Lescher erhielten jeweils einen Preis der rheinland-pfälzischen Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur für vorbildliches Verhalten und besonderes Engagement in der Schule.

Der besondere Einsatz von Dominik Rensch und Lukas Schabio für die Kurfürst-Balduin-Realschule plus wurde mit einem Preis der Schule gewürdigt. Fatma Khan, Muna Khan, Ida Sophie Krames und Kilian Kriewitz erhielten einen Buchgutschein für ihren Einsatz innerhalb ihrer Klassengemeinschaften. Auch die besten Zeugnisse in den einzelnen Klassen wurden mit Büchergutscheinen gewürdigt, so an: Julius Benz, Alina Herres, Laura Leonhard, Lucie Weil und Felix Moll. Lucie Weil erhielt zudem den Bernard Clemens-Förderpreis für den besten Realschulabschluss von Ehrengast Bernd Clemens, Geschäftsführer der Clemens GmbH in Wittlich. Der Preis beinhaltet einen Betrag zur freien Verfügung sowie zweckgebundene 2.000 Euro für einen Auslandsaufenthalt, beispielsweise im Rahmen eines Sprachkurses.

Interessant sind auch die Zukunftspläne der diesjährigen Abgänger, über die Schulleiterin Schönhofen informierte: 72% werden zukünftig eine weiterführende Schule besuchen, davon 33% berufsbildende Gymnasien mit dem Ziel Abitur, 25% die Oberstufe einer Integrierten Gesamtschule, ebenfalls mit dem Abitur im Fokus, 20% eine höhere Berufsfachschule mit dem Ziel Fachabitur, 4% eine Fachoberschule inklusive des Fachabiturabschlusses und 18% die Oberstufe eines allgemein bildenden Gymnasiums. 22% gehen in Ausbildungsberufe im dualen oder schulischen System und 6% der Abgängerinnen und Abgänger verfolgen andere Ziele.

Folgende Schülerinnen und Schüler erwarben den Sekundarabschluss I an der Kurfürst-Balduin-Realschule plus:

Michael Akinbiola (Wittlich), Lea Alt (Hetzerath), Paula Anneken (Salmtal), Ben Annen (Flußbach), Emre Arslan (Wittlich), Ege Bali (Wittlich), Marie-Louise Beckers (Niersbach), Marielena Bergweiler (Großlittgen), Kilian Berthe (Wittlich), Kim Beucher (Osann-Monzel), Ahmet Bicen (Wittlich), Marcel Blasweiler (Wittlich), Celine Brösch (Osann-Monzel), Jakub Chachula (Osann-Monzel), Louisa Conrad (Maring-Noviand), Sarah Daus (Wittlich), Isabell De Araujo Schmitz (Wittlich), Thomas Diede (Wittlich), Michelle Dimmig (Hontheim), Fabio Ensch (Landscheid), Hanim Ersoy (Altrich), Julia Falkenberg (Binsfeld), Jonas Feiten (Kinderbeuern), David Follmann (Arenrath), Tristan Freis (Wittlich), Elisabeth Friedrich (Altrich), Maximilian Fuka (Klausen), Naomi Gebel (Großlittgen), Kevin Getz (Wittlich), Jan Görgen (Bausendorf), Isabell Götten (Heidweiler), Gabriel Harig (Wittlich), Matthias Hauprich (Hetzerath), Mara Heckel (Wittlich), Alexandra Hees (Speicher), Markus Heinen (Flußbach), Alina Herres (Hasborn), Devin Hoffmann (Bergweiler), Justus Huwer (Sehlem), Jasmin Jakobs (Minderlittgen), Chiara Jungblut (Wittlich), Kristian Jurk (Wittlich), Kevin Karl (Kinderbeuern), Carina Karl (Kinderbeuern), Ronja Kaspers (Wittlich), Fatma Khan (Wittlich), Muna Khan (Wittlich), Fiona Kiel (Bergweiler), Maximilian Kiewel (Wittlich), Steven Klewno (Wittlich), Julian Kön (Sehlem), Coleen Krämer (Wittlich), Ida Sophie Krames (Hetzerath), Kilian Kriewitz (Wittlich), Jule Kröffges (Hontheim), Sara Kruchen (Maring-Noviand), Josefine Kuzma (Wittlich), Jana Laux (Hetzerath), Alexander Lehnen (Maring-Noviand), Marie-Sophie Lehnertz (Hetzerath), Laura Leonhard (Großlittgen), Fabian Lescher (Hupperath), Sharlyn Lützig (Wittlich), Julia Maas (Wittlich), Sophie Manczik (Wittlich), Elena Mertes (Wittlich), Angelina Molitor (Bausendorf), Felix Moll (Oberscheidweiler), Matthias Moseler (Bausendorf), Giovanna Müller (Bernkastel-Kues), Jeremy Nazarov (Binsfeld), Lucy Nebgen (Lieser), Eric Niemann (Minderlittgen), Hénoc Ntela (Wittlich), Gábor Nyúl (Großlittgen), Nico Pelm (Dreis), Elisabeth Pesch (Großlittgen), Sara Petronijevic (Wittlich), Hannah Pitsch (Hupperath), Kim Reitz (Bernkastel-Kues), Lukas Schabio (Landscheid), Niklas Schäfer (Landscheid), Luca Schanz (Wittlich), Hanna Schleidweiler (Niederöfflingen), Joanna Scholz (Landscheid), Kevin Schwarz (Landscheid), Julia Servatius (Kinderbeuern), Maria Sikrin (Wittlich), David Spang (Flußbach), Melanie Stickel (Wittlich), Ümit Taydas (Wittlich), Marie Katharina Thome (Klausen), Jakob Tittelbach (Salmtal), Erza Toplana (Wittlich), Bogi Varga (Herforst), Patric Vintan (Landscheid), André Wagner (Flußbach), Lucie Weil (Wittlich), Nicolas Wenzel (Landscheid), Meliha Yurdakul (Wittlich), Katarzyna Zimonczyk (Wittlich), Tyreek Zintel (Wittlich)

Folgende Schülerinnen und Schüler erwarben den Abschluss der Berufsreife oder die besondere Form der Berufsreife an der Kurfürst-Balduin-Realschule plus:

Philip Akinbiola (Wittlich), Julius Benz (Wittlich), Alina Berezyuk (Wittlich), Lukas Bernhard (Sehlem), Aleyna Bilgay (Wittlich), Marek Burch (Maring-Noviand), Matthias Burg (Landscheid), Pascal Daus (Wittlich), Bedirhan Düzyurt (Wittlich), Hanna Franzelius (Wittlich), Fabienne Göhrisch (Wittlich), Dustin Graf (Wittlich), Nick Hirsch (Altrich), Nikita Kalaschnikov (Wittlich), Almina Kara (Wittlich), Jennifer Mamischow (Wittlich), Florian Pauli (Landscheid), Dominik Rensch (Wittlich), Julienne Rohr (Landscheid), Berkay Sabun (Wittlich), Nico Schmitz (Wittlich), Nico Schönert (Bausendorf), Lara Schwiedel (Osann-Monzel), Adrian Simon (Bausendorf), Leo Stickel (Landscheid), Anton Tolpekin (Wittlich), Kübra Topal (Wittlich)

Foto: FF