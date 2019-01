Aktion der Caritas Wittlich: 15.714 Euro für Bedürftige

Mit diesem Spendenaufkommen konnte die Caritas-Geschäftsstelle Wittlich in diesem Jahr wieder Alleinerziehenden, Alleinstehenden und Familien mit Kindern, Senioren mit Niedrigrente und Flüchtlingsfamilien auf ganz konkrete Weise eine Freude vor Weihnachten schenken die durch die Sozialarbeiter der Caritas an die Bedürftigen weitergeleitet wurden.

Dies ist umso erfreulicher, da alle Bedürftigen durch Arbeitslosigkeit, Altersarmut oder unverschuldete Schicksalsschläge auf Unterstützung angewiesen sind. Die Caritas-Geschäftsstelle Wittlich sagt deshalb - stellvertretend für die 243 Beschenkten - ein Dankeschön an alle Spender im Rahmen der 14. Weihnachts-Geschenkbaum-Aktion.

Es zeigte sich auch dieses Mal eine ungebrochen große und beeindruckende Spendenbereitschaft in Form von vielen kleineren und größeren Spenden und Unterstützung durch die St. Josefsbruderschaft Wittlich, der Katholischen Kirchengemeinde St. Markus Wittlich und St. Servatius Bausendorf, der Deutschen Bank und Optik Kohlbacher Bernkastel-Kues, den Initiatoren des Weihnachtsmarktes Zeltingen-Rachtig, der VVR-Bank Wittlich, der Baumschule Bösen aus Trier und dem Jugendparlament Wittlich.

"Wir freuen uns sehr, dass sich über all die Jahre so viele Menschen in Form einer Spende oder mit ihrer unkomplizierten Unterstützung an dieser wichtigen Solidaritätsaktion beteiligt haben", so Caritas-Mitarbeiterin Andrea Kien, die diese Aktion organisiert.

"Es ist immer wieder eine schöne Erfahrung zu erleben, wie Menschen spontan zu helfen bereit sind, wenn direkte Hilfe gebraucht wird. Mein Dank geht an Alle, die bei dieser Aktion mitgewirkt haben!", so Frank Zenzen, Direktor des Caritasverbandes Mosel-Eifel-Hunsrück e. V.

Infos: Caritas-Geschäftsstelle Wittlich, Kurfürstenstr. 6, 54516 Wittlich Tel. 06571 9155-0

RED