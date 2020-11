Ausgezeichnet: Kreativität im Quadrat

Quadratische Kisten soweit das Auge reicht. Sie heißen Ramona, Julian, Henry, Lena und Eric, präsentieren sich aufgeräumt grau, edel in weiß oder knallbunt. Sie werden zu individuellen Möbeltypen zusammengestellt, die zu Menschen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen passen. »Ob junge Architektin, gediegener Mitfünfziger oder flippiger Teenie: Wir wollen Interieur-Struktur so darstellen, dass sie komplett wandelbar ist,« erläutert Schreinermeister Frank Otten seinen Grundgedanken. »Inlivity – das Frei-Raum-System« hat er die pfiffige Kasten-Serie genannt, für deren Aufbau man übrigens kein Werkzeug benötigt und auch nicht schwer schleppen muss. Und die so variabel ist, dass zum Beispiel aus einer Wickelkommode mit Badewannenschrank problemlos der erste Kinderschreibtisch und später vielleicht ein Regal werden kann.

Auszeichnung: »Nachhaltigkeits-Award«

Sieben Jahre Entwicklungszeit, viel Herzblut und noch mehr Knowhow stecken in den raffinierten Ordnungsbehältern mit dem patentierten Steck-Schiebesystem und Markenbeschlägen aus dem High-End-Bereich.

Bereits 2016 wurden Frank Otten und sein Team auf der internationalen Möbelmesse »imm cologne« Köln für ihre Innovation mit dem »Nachhaltigkeits-Award« ausgezeichnet. »Das hat uns komplett geflasht«, erinnert sich Otten. Vom Erfolg beflügelt, relaunchte er das System in der technischen Version nochmal und startete 2018 auf dem Internationalen Markt, seit Sommer auch mit eigenem Online-Shop.

USP: Ökonomisch, ökologisch und sozial

16.000 Bauteile ruhen derzeit vorgefertigt im Lager seiner Schreinerei. Pro Tag können rund 800 Teile nachproduziert werden, was Interessierten auch die kurze Lieferzeit von fünf Werktagen erklärt. Für den 52-Jährigen ein besonderer Ansporn: Menschen aus der Gesellschaftsmitte sollen sich seine Möbel leisten können. »Und wir wollen uns komplett transparent positionieren«, unterstreicht er. Da wundert es kaum, dass sein Nutzenversprechen (USP) sowohl ökonomisch, ökologisch als auch sozial überzeugen will.

Einige Parameter sind dem Schreinermeister ganz besonders wichtig. So bestehen die Rohplatten zur Fertigung der fröhlichen Vierecke aus einem Biomasse-Granulat. Hauptbestandteil: Mais. »Schon unser Zulieferer produziert in einem zertifizierten Umweltmanagementsystem.« Das Besondere: Das Material ist leicht. So leicht, dass es in Paketen versendet werden kann und es keine aufwändige Speditionslogistik braucht. Denn auch beim Transport wollte Otten nichts dem Zufall überlassen. »Ziel war, ein System zu bauen, das in schlichte Kartons passt. Und die sind entweder exakt 80x40x20 oder 40x40x20 groß. Alle Pakete bleiben unter 20 Kilo. Wir versenden mit DHL, die ihre Mitarbeiter zu fairen Bedingungen beschäftigen.«

Apropos Pakete: Frank Otten schwärmt von der kreativen Zusammenarbeit mit dem Wittlicher Hersteller Brohl Wellpappe. Der konstruierte die wiederverwertbaren Kartons für seine Kästen nämlich so raffiniert, dass zusätzliches Verpackungsmaterial aus Plastik überflüssig ist.

Lieblingsdisziplin: Freies Gestalten

Kreativ ist Otten auch selber. Lieblingsdisziplin: Freies Gestalten. Davon zeugen die vielen eigenen Entwürfe im Showroom – mittendrin zum Beispiel ein designter Tisch mit markantem Fuß und förmlich schwebender Platte. Beim Pressetermin dient das Möbel als Theke für Tassen und eine Kanne frisch gebrühten Filterkaffee. Vorübergehend. Bis die Erfrischungen dann diversen Einzelteilen bunter Cubes Platz machen, die der Schreiner faszinierend schnell zu praktischen Modulen mit Platz für alles Mögliche zusammensteckt. Und es sieht so aus, als ob er ziemlichen Spaß dabei hat ...

Im April 1996 machte sich Frank Otten mit einer kleinen Schreinerei in der Eifelgemeinde Schladt selbstständig. Schnell versuchte er sich von Mitbewerbern abzuheben, experimentierte mit Fremdmaterialien wie Glas und baute sein Unternehmen aus.

Seit 2013 ist die »FOPOS GmbH & Co. KG« in einem komplett nachhaltigen neuen Gebäude im Industriegebiet Wittlich-Wengerohr zu Hause.

Die Produktionsstätte verfügt über 1.600 qm Produktions- und Lagerfläche sowie 400 qm Büro- und Ausstellungsfläche. Zum Ausbildungsbetrieb gehören acht Mitarbeiter.

