Milchindustrie und Discounter einigen sich auf Einkaufspreis

+++ Ticker +++ Corona: Alle Entwicklungen in Stadt und Kreis

Trier. Alle wichtigen Entwicklungen zum Corona-Virus in der Stadt Trier und im Landkreis Trier-Saarburg lesen Sie hier: Entwicklungen am Freitag +++ Schulen und Kitas bis Ostern geschlossen +++ Ab Montag, 16. März, bleiben die Schulen und Kindergärten bis zum Ende der rheinland-pfälzischen Osterferien am 17. April für einen regulären Betrieb geschlossen. Eltern…