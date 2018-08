Das Bildungszentrum wünscht seinen "ehemaligen Auszubildenden" einen tollen Einstieg ins Berufsleben und möchte sich an dieser Stelle - zusammen mit den frisch Examinierten - bei allen an der Ausbildung beteiligten Kooperationspartnern für ihre Unterstützung und die gute Zusammenarbeit bedanken; v.a. bei dem Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich, dem Marienhaus Klinikum Eifel mit seinen Standorten Bitburg und Gerolstein, dem St. Josef-Krankenhaus in Hermeskeil, dem Mutterhaus der Borromäerinnen mit seinen Standorten sowie den umliegenden Altenpflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten.

Die Lehrpersonen, Dozenten und Mitarbeiter/innen des Bildungszentrums freuen sich jetzt schon auf ein Wiedersehen mit den frisch examinierten Fachkräften bei einem der Fort- und Weiterbildungsangebote oder Events des Bildungszentrums Eifel-Mosel.

Am 1. September und 1. April jeden Jahres beginnt die Ausbildung erneut in den Bereichen Gesundheits- und Krankenpflege und Physiotherapie. Interessenten können sich jederzeit am Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe Eifel-Mosel in Wittlich-Wengerohr bewerben und informieren.

Weitere Informationen zu den Aus-, Fort- und Weiterbildungsangeboten finden Interessierte auf der Homepage www.bildungszentrum-eifel-mosel.de

Examen Physiotherapie: Christina Beuter, Julius Bolz, Sebastian Gordon, Johanna Görgen, Janine Honadel, Anna Kröffges, Thomas Liesch, Sebastian Meyer, Elisa Mohr, Nadine Müller, Sandra Pavlovaite, Robin Schuhmann, Jessica Sigel, Anna-Lena Stölben, Daniel Weiss, Lena Welling, Leonie Zender, Hannah Zimmer.

Examen Gesundheits- und Krankenpflege: Pia Appelhans, Désirée-Jacqueline Faber, Fee Muriel Hannig, Hannah Kinzig, Jeanette Kohl, Carolin Marita Kreten, Fabian Ley, Christian Mullenders, Natalja Orlova, Kristina Peschtrich, Anna Pischler, Lena Marie Quarz, Paulina Schmitt, Natalie Patrycia Szczybylo, Nicole Tölkes, Markus Heinz Wenner, Sophie Marie Bothur, Laura Brittner, Alex Chalumkal, Hannah Gigon, Theresa Humm, Dana Vanessa Knuppen, Lena Koch, Melissa Birgitt Kronmüller, Tom Kronz, Chantal Luge, Oliver Sebastian Pawlowski, Nico Pesch, Ann-Katrin Raskob, Kim Alicia Schmitt, Laura Schmitz, Ellena Susanne Thieltges, Sina Josephine Wenner, Glen Luca Zimmer.

Foto: Bildungszentrum Eifel-Mosel