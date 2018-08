Bienenkunde und leckerer Honig

Das »Wittlicher Imker-Lädchen« werde »für die Imkerei sensibilisieren, denn Bienen sind enorm wichtig für die Landwirtschaft,« so Gerster. Alwin-Expertin und Vorsitzende des Stadtmarketings Claudia Jakoby betont, dass der Laden die Innenstadt belebe und potenziellen Mietern eine Vorstellung gebe, wie ein Geschäft dort aussehen könnte.

Bürgermeister Joachim Rodenkirch sieht in dem Store eine Bildungsmöglichkeit: »Hier können Kinder etwas lernen. Für mich ist das eine Herzensangelegenheit.« Zudem hebt er die Vernetzung mit anderen Betrieben hervor, denn die Eisdiele Livan in der Burgstraße 26 bietet derzeit eine Sorte mit Wittlicher Bienenhonig an. Und damit der Blütensaft jedes Jahr bereitsteht, appelliert Gerster an alle Hobbygärtner: »Wer Platz hat, kann bewusst Grünpflanzen sähen. Eine Biene geht nicht an eine Geranie, aber an Kräuter oder Sonnenblumen. Und etwas weniger mähen – kurzen Rasen findet sie uninteressant.«

Was ist Alwin?

Alwin steht für 'Aktives Leerstandsmanagement Wittlicher INnenstadt' und ist eine Gemeinschaftsinitiative, die Ladenideen in der Altstadt Wittlichs fördert. Das Projekt wurde 2016 der Öffentlichkeit präsentiert. Mit an Bord sind der Verein Stadtmarketing, IHK und HWK sowie Geschäftsinhaber, Ladeneigentümer, Immobilienmakler und regionale Banken.

Fotos: Sarah Stieren