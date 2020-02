Bungert Firmenlauf Wittlich 2020: Jetzt anmelden

Start des Laufs ist in diesem Jahr am Mittwoch, 10. Juni (vor Fronleichnam) um 19 Uhr am Eventum. Nach dem Lauf gibt es wieder eine After-Run-Party mit einem kleinen Street Food-Festival, Siegerehrung und Live DJ.

Auch 2019 gingen wieder 2.000 Läuferinnen und Läufer bei tropischen Temperaturen an den Start, um sich auf der rund fünf Kilometer langen Strecke zu messen. "Der Stimmung tat die Hitze aber zum Glück überhaupt keinen Abbruch. Wie immer wurden die Läufer auf der gesamten Strecke von zahlreichen Zuschauern bejubelt und auch nach dem Lauf wurde bei der After-Run-Party ausgelassen gefeiert", freut sich Udo Treimetten, Geschäftsführer des Veranstalters Triacs aus Föhren.

Firmenlauf in Wittlich: 10. Juni, 19 Uhr, ab Eventum

2020 startet der Just-for-Fun Lauf am 10. Juni um 19 Uhr. "Die Fußball-Europameisterschaft beginnt zum Glück erst zwei Tage später. Somit kollidieren die beiden Events nicht miteinander und wir können auch dieses Jahr auf viele sportbegeisterte Teilnehmer hoffen", so Treimetten. Gestartet wird wie immer auf dem Vorplatz des Eventum Wittlich. Die Strecke führt die Läufer dann durch die Schlossstraße entlang auf die Neustraße über den Marktplatz, dann durch die Himmeroderstraße in den Stadtpark hinein. Nachdem der Stadtpark durchlaufen wurde, geht es durch die Feldstraße wieder retour zum Marktplatz und durch die Burgstraße. Oben in der Schlossstraße wieder angelangt, wird in den Brautweg eingelaufen. Im Altricher Weg angekommen geht es über den Parkplatz des Cusanus Gymnasiums in Richtung Zieleinlauf an die Halle Eventum.

Das Wir-Gefühl zählt

Entscheidend beim Bungert Firmenlauf seien nicht die Schnelligkeit und Einzelzeiten der Läufer, sondern das Wir-Gefühl und die Nettozeiten des gesamten Teams, erklärt der Veranstalter. Der Spaß-Faktor und das gemeinsame Erlebnis stünden im Vordergrund. "Deswegen prämieren wir unter anderem Teams für besonders attraktive Laufmonturen und Kostüme." Hier ist alles erlaubt, was die Läufer nicht behindert oder gefährdet. Ein besonderes Lob bekommt außerdem die Firma, die die meisten Teams stellt.

Team-Zusammenstellung

Insgesamt gibt es drei verschiedene Anmeldegruppen: Männer, Frauen und Mixed. Die Mixed-Teams können frei kombinierbar aus drei Frauen und einem Mann, zwei Frauen und zwei Männern oder einer Frau und drei Männern bestehen. Unterschiedliche Alterswertungen werden nicht vorgenommen.

Info: Anmeldung



Anmeldungen sind ab Donnerstag, 13. Februar, bequem auf der Internetseite www.firmenlauf-wittlich.de möglich.

Die Anmeldegebühr beträgt 66,- Euro inkl. MwSt. pro Team, also 16,50 Euro pro Teilnehmer.

Hierin inkludiert sind neben der Lauforganisation vier Startnummern und Einweg-Zeitmesschips, kostenlose Zielverpflegung mit Wasser und isotonischen Sportgetränken, alkoholfreies Bier von Bitburger 0,0%, Streckensicherung, kostenlose Ummeldung der Teilnehmer vor und am Lauftag, After-Run-Party mit Siegerehrung und Musik, Sachpreise für die Sieger aller Wertungskategorien, Team-Urkunde und -Ergebnisliste online und als PDF zum Download sowie ein Online-Zielvideo jedes/er Teilnehmers/in.

+++ Impressionen vom Firmenlauf 2019 gibt es hier +++

Weitere Infos: www.firmenlauf-wittlich.de.

red