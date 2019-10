Bungert Oktoberfest Wittlich: Der große Treff der Blasmusik

Das Bungert Oktoberfest in Wittlich ist in vollem Gange. In den nächsten Wochen stehen unter anderem Auftritte von Ballermann-Idolen wie Mickie, Krause, Oli P., Mia Julia und Jürgen Drews auf der Agenda.

"Großer Treff der Blasmusik": Sonntag, 6. Oktober



Auch der Blasmusik wird in diesem Jahr ein hoher Stellenwert beigemessen. Am Sonntag, 6. Oktober, startet "Der große Treff der Blasmusik". Alle Musiker und Musikvereine der Region sind eingeladen, gemeinsam das "größte" Blasorchester in Rheinland-Pfalz zum Klingen zu bringen. Dirigent und musikalischer Leiter wird Bob Ross sein - Hornist der Münchner Philharmoniker und Gründer der bekannten Brassgruppe "Blechschaden", die bereits zweimal mit dem ECHO-Klassik-Preis ausgezeichnet wurde. Der Musikverein, der mit den meisten Mitgliedern im Festzelt antritt, gewinnt eine einmalige "Joke-Probe" mit Bob Ross im Vereinslokal (wir berichteten). Beim Blasmusik-Fest werden außerdem Michael Maier und seine Blasmusikfreunde, die 2018 zu den Finalteilnehmern beim Grand-Prix zählten, ein Gastkonzert geben.

Info: Einlass ist ab 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr. Wer in Vereinsuniform und mit Instrument erscheint, erhält einen Getränkenbon im Wert von 5,10 Euro.

Anmeldung für Musikvereine und Zuhörer: www.oktoberfest-wittlich.de