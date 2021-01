Cannabis und Waffen: Mann aus der SÃ¼deifel verhaftet

http://www.ifpc.eu/?how-to-write-a-research-paper-mla - Get started with dissertation writing and compose the best term paper ever forget about your worries, place your task here and receive Im Rahmen der Ermittlungen durch das Rauschgiftkommissariat der Kriminalinspektion Wittlich konnte der Verdacht des Rauschgifthandels erhärtet werden, sodass auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier ein Durchsuchungsbeschluss durch das Amtsgericht Trier erlassen wurde.

Dieser wurde am 21.01.2021 mit Unterstützung von Diensthundeführern vollstreckt.

Im Haus des Mannes wurde eine Indooranlage mit ca. 150 Marihuanapflanzen, ca. 1,4 kg bereits getrocknete Marihuanablüten, ca. 100 Gramm Haschisch sowie eine Vielzahl von legal besessenen Schusswaffen und Munition, die jedoch nicht ordnungsgemäß aufbewahrt und gelagert waren, aufgefunden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ordnete diese die Festnahme des Mannes an und beantragte eine Vorführung vor dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Trier.

Durch den Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Trier wurde die Untersuchungshaft angeordnet, worauf die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt erfolgte.

Durch den Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Trier wurde die Untersuchungshaft angeordnet, worauf die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt erfolgte.

(red/KI Wittlich)