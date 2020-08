Die letzten Herzenswünsche erfüllen

Der Betrag ist das Ergebnis von Vereins-Aktionen aus dem Jahr 2019. "Uns ist es ein Anliegen, dass ein Teil der Spendengelder in der Region verbleibt und den Menschen vor Ort zu Gute kommt", so der Vorsitzende David Schlösser.

"Herzenswunsch-Krankenwagen"

Wenn die Kräfte schwinden, will das Herz oft Abschied nehmen - von einem besonderen Ort oder einem geliebten Menschen in der Ferne. Mit dem "Herzenswunsch-Krankenwagen" erfu?llen die Malteser unheilbar kranken Menschen diese besonderen Wu?nsche. Gut ausgebildete, ehrenamtliche Sanitäterinnen und Sanitäter bringen die Patienten mit einem speziell ausgeru?steten Krankenwagen an einen Ort ihrer Wahl. David Schlösser, selbst Notfallsanitäter und ehrenamtlich beim Malteser Hilfsdienst in Wittlich tätig, weiß um die große Bedeutung, Abschied nehmen zu können. "Es ist wichtig, dass man Menschen in palliativen Situationen in ihren letzten Wochen nicht alleine lässt. Ihre letzte Lebensphase sollte so angenehm wie möglich gestaltet und ihre Wünsche so weit wie möglich erfüllt werden. Ich denke, dass dies unsere Mitglieder dazu bewegt hat dieses Projekt zu unterstützen," ergänzt Schlösser.

"Das Projekt 'Herzenswunsch-Krankenwagen' befindet sich noch in der Anfangsphase", berichtet Markus Neujoks, Koordinator im Hospiz- und Palliativberatungsdienst der Malteser. "Zurzeit haben wird rund eine Fahrt pro Monat, die Anfragen nehmen jedoch zu." Vor einer Fahrt muss unter anderem geprüft werden, ob sie von den ehrenamtlichen Helfern unter den medizinisch-pflegerischen Aspekten durchgeführt werden kann.

Kontakt: Herzenswunsch-Krankenwagen

Anfragen können gestellt werden über die Malteser Trier per E-Mail: info@malteser-trier.de oder telefonisch unter 0651/14648-37.

red