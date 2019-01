Einbruchserie im Stadgebiet Wittlich

Frau mit Messer bedroht: SEK-Einsatz in Bollendorf

Bollendorf. Am Samstagabend, 19. Januar, wurde die Polizei in Bitburg von einer 31-jährigen Frau aus Bollendorf angerufen, da sie von ihrem 35-jährigen Lebensgefährten in der gemeinsamen Wohnung attackiert wurde.