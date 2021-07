Einsatzreiches Wochenende für Wittlicher Polizei

Gegen 4 Uhr fielen einer Funksteife zwei Mädchen auf, die sich zwischen zwei Häusern verstecken wollten. Eine Überprüfung der zwölf- und 14-jährigen ergab, dass sie ohne Wissen der Eltern im Stadtgebiet unterwegs waren. Sie wurden nach Hause gebracht.

Konfliktfreien Umgang verlernt?

In Flussbach wurde am frühen Samstagmorgen ein Mofa-Fahrer mit Sozius angehalten, da beide keinen Schutzhelm trugen. Der 15-jährige Fahrer hatte zudem Alkohol getrunken, so dass er seinen Roller stehen lassen musste. Wie die Polizei mitteilt, haben die neuen Lockerungen der Corona-Verordnung bereits vielerorts in Anspruch genommen. Einige hätten jedoch ganz offensichtlich den konfliktfreien Umgang miteinander verlernt. So kam es auf einer Schulabschlussfeier mit ungebetenen Gästen zu Streitigkeiten in deren Verlauf ein Beteiligter verletzt wurde. Der Verletzte musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Tatverdächtigen entfernten sich von der Feier, konnten aber bereits durch die Polizei Wittlich ermittelt werden.

Wittlicher Eventsommer "absolut positiv"

Auch vor einer Diskothek in Wittlich kam es am frühen Samstagmorgen zu einer Schlägerei. Ein Beteiligter wurde hierbei so erheblich verletzt, dass er zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Auch hier wurden die Ermittlungen aufgenommen. Auch in der Folgenacht kam es zu einigen polizeilichen Einsätzen. Ein 37-jähriger Autofahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte, so dass ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde. Im Rahmen einer Personenkontrolle in einer Parkanlage in Wittlich konnten bei einem 24-jährigen Mann eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die Drogen wurden sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Absolut positiv aus polizeilicher Sicht verliefen die Veranstaltungen "Wittlicher Eventsommer 2021".