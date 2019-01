Wenige Minuten zuvor habe ihn ein ehemaliger Mitarbeiter auf seiner Baustelle aufgesucht und die Herausgabe angeblicher Geldschulden gefordert. Dies habe der 47-jährige Geschädigte jedoch abgelehnt. Um der Sache Nachdruck zu verleihen, schlug der Tatverdächtige daraufhin unvermittelt den Geschädigten zu Boden und attackierte ihn mit Schlägen und Tritten.

Der Mann ließ erst von seinem Opfer ab, als ein dritter Bekannter der Männer ihn von weiteren Angriffen abhielt. Das Opfer erlitt Prellungen am Kopf und im Gesichtsbereich und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Fachkommissariat der Kriminalinspektion Wittlich übernommen. In deren Verlauf konnte der Tatverdächtige identifiziert und sein Aufenthaltsort ausfindig gemacht werden. In den Abendstunden konnte der Verdächtige zusammen mit Beamten der Polizeiinspektion Wittlich in Osann-Monzel festgenommen werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 38 Jahre alten Mann, der derzeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland lebt. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier am Mittwoch, 30. Januar, dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an, weshalb der Tatverdächtige anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Der Vorfall ereignete in der Kalkturmstraße in Wittlich, in Höhe der Hausnummer 79b, und soll von Passanten beobachtet worden sein. Zeugen der körperlichen Auseinandersetzung werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wittlich zu melden. Tel. 06571/95000.

RED