Oktoberfest Wittlich 2019: Feiern ohne Plastik und Bargeld

Das Event hält einige Neuerungen bereit: Erstmals wird ein Original-Münchner Holzfass, gefüllt mit Oktoberfestbier, auf der Bühne angeschlagen und Tollhaus und Isi Glück feiern mit ihrer Musik Premiere am ersten Abend des Wittlicher Festgeschehens. Ebenfalls neu ist die VIP-Empore, die in vier Metern Höhe Platz für rund 600 Gäste bietet. Das Festzelt, mit einer Grundfläche von 80 x 45 Metern ist 2019 grundsätzlich "rauchfrei", es wurde jedoch ein großer Raucher-Bereich im Zelt geschaffen, sodass nicht unbedingt draußen gequalmt werden muss.

Feiern ohne Plastik

Wie der Veranstalter mitteilt, setze man beim Oktoberfest in diesem Jahr zudem auf Nachhaltigkeit: Die Energieeffizienz werde durch eine verbesserte Isolation des Zeltes signifikant erhöht und man verzichte komplett auf Einwegplastik. Getränke und Essen werden zukünftig auch im VIP-Bereich ausschließlich am Tisch serviert.

Bargeldlos bezahlen

Auch die Digitalisierung schreitet beim Wittlicher Oktoberfest voran: Digitale Eintrittskarten und Essenbons gehören ebenso dazu wie ein neues SB-Terminal, an dem die Gäste bargeldlos ihre Getränkebons erstehen können. Man unternehme alles, damit sich die Gäste wohlfühlen, erläutert "Wies'n-Wirt" Winfried Bungert. "Daher wird das Zelt mit einer Kapazität von 4.500 Besuchern auch nicht bis auf den letzten Platz besetzt, sondern die Gästezahl bleibt auf 4.000 Personen begrenzt. Dadurch wird für alle ein gemütlicher und entspannter Abend möglich."

Grand Prix der Blasmusik

Das sind aber nicht die einzigen Neuerungen in Wittlich, denn es gibt außerdem einen Wettbewerb. Besucher dürfen sich auf den Vorentscheid des "Grand Prix der Blasmusik" freuen ...

Erstmals findet am Sonntag, 22. September ab 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) im Wittlicher Oktoberfestzelt-Bungert mit Unterstützung des Landesmusikverbandes Rheinland-Pfalz, der 4. Vorentscheid des "Grand Prix der Blasmusik" für die Region Rheinland-Pfalz-Saar-Lor-Lux in Wittlich statt. Im musikalischen Wettstreit um den Einzug in das "Grand-Prix der Blasmusik-Finale" spielen in Wittlich die "Vollblutmusikanten" unter der Leitung von Hermann Rupp, die "Junge Eifeländer Musikanten "unter der Leitung von Bernd Lückenbach und "Die Kleine Blasmusik" unter der Leitung von Thorsten Reinau. Jede Kapelle spielt 6 Musikstücke, darunter auch Eigenkompositionen. Der Eintritt kostet 2,90 Euro. Karten gibt es unter www.oktoberfest-wittlich.de, an der Info des Bungert-Shoppingcenters Wittlich und ab 16 Uhr an der Abendkasse.

Tickets für alle weiteren Veranstaltungen gibt es ebenfalls unter www.oktoberfest-wittlich.de.