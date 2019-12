Firma Arend aus Wittlich wiederholt Spendenessen in Trier

"Nach der erfolgreichen Kooperation im vergangenen Jahr mit der Arend Prozessautomation mussten wir nicht lange überlegen, ob wir die Aktion gemeinsam wiederholen. Die Planungen begannen frühzeitig, so dass wir viele Bedürftige aktiv erreichen konnten", erklärt Catrin Schulte, Sozialpädagogin im Haltepunkt.

Weihnachtsmenü und Geschenktüte für über 30 Menschen

Dabei wurde ein umfangreiches dreigängiges Weihnachtsmenü serviert und jeder Gast erhielt eine Geschenktüte mit Weihnachtsschokolade und Drogerie-Produkten. Darüber hinaus rief das Unternehmen die eigenen Mitarbeiter dazu auf, warme Winterkleidung für das Projekt zu spenden. "Ich war positiv überrascht, wie viel Kleidung tatsächlich zusammen getragen wurde.

Mitarbeiter spenden Kleidung

Die einzelnen Mitarbeiter suchten nicht nur in ihren eigenen Kleiderschränken, sondern animierten auch Freunde und Familie zur Teilnahme. Wir brauchten einen Autoanhänger, um die ganze Kleidung zum Veranstaltungsort zu transportieren", erklärt die Projektleiterin der Arend, Sara Hengel. Die Bedürftigen bekamen vor Ort die Möglichkeit, sich vollständig neu einzukleiden. Die Auswahl an Pullovern, Handschuhen, Mützen und Winterjacken war groß. "Wir blickten in viele dankbare Gesichter. Es war eine sehr schöne Feier", so Hengel weiter.

Die Aktion des Unternehmens hat bereits zu ersten Nachahmungen geführt. So organisiert die Pizzeria Lo Stivale am Zurlaubener Ufer in Trier an Heiligabend ebenfalls ein Weihnachtsessen für obdachlose und sozial benachteiligte Menschen. Anmeldungen erfolgen über den SkF Trier.

Spendenvolumen von 1200 Euro

Die Aktion war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg und wird im Jahr 2020 wiederholt. Das Spendenvolumen der Firma Arend Prozessautomation durch Geschäftsführer Prof. Dr. h.c. Axel Haas betrug 1200 Euro.

(red)