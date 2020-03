Fußgänger in Wittlich angefahren

Kellerbrand in Mehrfamilienhaus: Verdächtiger festgenommen

VG Konz. Die Polizei hat am Mittwochmorgen, 4. März, einen Mann und eine Frau in Tawern festgenommen. Der 39-jährige Mann steht im Verdacht, am 9. Februar einen Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Konz-Karthaus gelegt zu haben.