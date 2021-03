Globus übernimmt Real-Standort in Wittlich

Wittlich. Globus übernimmt zum 30. September 2021 den Real-Markt in Wittlich. Zunächst stehen am Standort über mehrere Monate umfangreiche Umbau- und Renovierungsarbeiten an, die Neueröffnung ist im Frühjahr 2022 geplant. Alle Arbeitsplätze am Standort würden erhalten bleiben, teilte Globus am heutigen Montag, 1. März, mit.