Gregor Eibes: Kontakte auch zu Ostern vermeiden

Mehrere Kfz-Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Kreis Euskirchen. Nach einem Körperverletzungsdelikt in Schwerfen ermittelte die Polizei einen 30-Jährigen, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss und ohne Führerschein in einem geliehenen Auto unterwegs war. In Euskirchen stoppte eine Polzeistreife einen 29-jährigen Autofahrer, der ebenfalls unter Drogeneinfluss stand und ein gestohlenes Mobiltelefon bei sich hatte. In Weilerswist fiel ein 32-jähriger Mopedfahrer auf. Auch er stand unter Drogen und hatte keinen Führerschein.