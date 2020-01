Großer Erfolg für Wittlicher Geschenkbaum-Aktion der Caritas

Jedes Jahr veranstaltet die Caritas eine Weihnachts-Geschenkbaum-Aktion. Dabei können Spender können einen Umschlag am Geschenkbaum bei der Caritas mit einem Gutschein oder Geldbetrag bestücken, der anschließend Bedürftigen übergeben wird.

Insgesamt wurde im Dezember eine Spendensumme in Höhe von 18.507 Euro gespendet. Durch das Weiterleiten der Einzelspenden durch die Sozialarbeiter der Caritas an die von den Spendern gewünschten Adressaten konnte die Caritas-Geschäftsstelle Wittlich in diesem Jahr wieder 266 Alleinerziehenden, Alleinstehenden und Familien mit Kindern, Senioren mit Niedrigrente und Flüchtlingsfamilien auf ganz konkrete Weise eine Freude vor Weihnachten bereiten. Besonders schön war auch in diesem Jahr, dass viele Spender ihrer Spende eine Karte mit persönlichen Worten für die Bedürftigen beilegten.

Große Bereitschaft zu Spenden

Es zeigte sich auch dieses Mal eine ungebrochen große Spendenbereitschaft in Form von vielen kleineren und größeren Spenden. Zusätzlich freut sich der Caritasverband über die Unterstützung durch die St. Josefsbruderschaft und der Katholischen Kirchengemeinden St. Markus Wittlich sowie St. Servatius Bausendorf sowie der Autobahnkirche St. Paul. Außerdem zeigten sich die Deutsche Bank Bernkastel-Kues, die Initiatoren des Weihnachtsmarktes Zeltingen-Rachtig, die VVR-Bank Wittlich und die Baumschule Bösen Trier mit ihren Spenden solidarisch mit Menschen in Not

"Wir freuen uns sehr, dass sich über all die Jahre so viele Menschen in Form einer Spende oder mit ihrer unkomplizierten Unterstützung an dieser wichtigen Solidaritätsaktion beteiligt haben", so Caritas-Mitarbeiterin Andrea Kien, die diese Aktion organisiert.

Geschenkbaum-Aktion seit 15 Jahren

"Durch die spontane Hilfe Aller, die dieses Projekt begleiten und unterstützen, konnte so in dem 15-jährigen Bestehen der Weihnachts-Geschenkbaum Aktion die überwältigende Summe von fast € 200.000,00 an über 2.600 Bedürftige als Unterstützung zu Weihnachten weitergeleitet werden . Mein großer Dank geht an Alle, die bei dieser Aktion mitgewirkt haben!", so Frank Zenzen, Direktor des Caritasverbandes Mosel-Eifel-Hunsrück e. V., der sich auf eine Fortsetzung dieses Erfolgsprojektes in 2020 bereits heute freut.

(red)