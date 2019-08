Harley-Davidson kommen nach Wittlich

"Moselwein meets Harley meets Genussmarkt" - eine Verbindung zwischen Motoren, Moselwein und Genüsse aller Art. Wittlich ist seit 2005 mit von der Partie, wenn bis zu 500 Harley-Davidson auf der Rundfahrt am Samstag, 10. August 2019 Wittlich besuchen. Erstmalig in diesem Jahr in Verbindung mit dem Genussmarkt im Herzen der Stadt.

Die Motorräder starten in Ürzig mit ca. 500 Harley Fahrer zu einer Mosel-Panorama-Fahrt durch das Tal der Mittelmosel in Richtung Wittlich. Gegen 14 Uhr werden die Motorräder von Bürgermeister Joachim Rodenkirch erstmals auf dem Platz an der Lieser empfangen. Für alle Freunde der legendären Harley-Davidson bietet sich bis 15 Uhr die Gelegenheit die Motorräder aus nächster Nähe zu betrachten.

Zwischendurch kann der Besucher den Genussmarkt (Marktplatz und Platz an der Lieser) besuchen, die Händler bieten die unterschiedlichsten Waren an (Wildsalami, neue Gewürzideen, besondere Bier - und Essigsorten, Käsevariationen, Viez und Eis).

(red).