Heiter bis bunt: In Wittlich ist was los

1. Highlight: Schlagertage und Städtepartnerschaft

Ein abwechslungsreiches Programm erwartet Besucher der Kreisstadt von Freitag, 31. Mai bis Sonntag, 2. Juni. Der Wittlicher Marktplatz verwandelt sich zur Musik- und Tanzbühne der "Schlagertage". Musikalisch eröffnet wird am Freitagabend, ab 20.30 Uhr; dann startet ein italienisches Schlagerfeuerwerk rund um den Musiker Rocco Giacobbe. Begleitet von der Cash Familie werden Titel von Al Bano und Romina Power, Toto Cutugno, Rossana Potenza und weiteren Künstlern der Italo-Musik den Abend bereichern. Unter dem Titel "Freunde.feiern.feste" steht am Samstag, 1. Juni ab 14.30 Uhr der Festakt zum Jubiläum der Städtepartnerschaften Wittlichs an. "60 Jahre Boxtel und 40 Jahre Brunoy ergeben ja bereits 100 Geburtstagsjahre" freut sich Veranstaltungsleiter Karsten Mathar vom Stadtmarketing, der zusammen mit der Stadtverwaltung das Nachmittagsprogramm koordiniert hat. Neben der musikalischen Begleitung durch das Blasorchester Wittlich 1921 e.V. steht zusätzlich die niederländische Formation "De Kromploegers" (ca. 16.30 Uhr) auf der Bühne. Weiter geht's am Abend ab 20.30 Uhr: "Die Gerd-Blume-Show" präsentiert Schlagergut aus den 60ern, 70ern und 80ern mit Evergreens von u. a. Howard Carpendale, Udo Jürgens, Peter Maffay, Michael Holm, Matthias Reim oder Münchner Freiheit. Auch die eine oder andere Fetenbombe von "bunten Hunden" wie Heinz-Rudolf Kunze, Nena oder Hubert Kah gehört zum Repertoire. Am Sonntag, 2. Juni, erwartet der geöffnete Einzelhandel ab 13 Uhr die Besucher.

2. Highlight: Kino Open Air

Die besten Nächte des Jahres im Stadtpark beginnen um 20 Uhr: bei der 15. "Kino, Mond & Sterne-Saison". Der Wittlicher Stadtpark verwandelt sich von Donnerstag, 27. bis Sonntag, 30. Juni abermals in einen Open-Air-Kinosaal. "Ab diesem Jahr führen wir die Kinoabende in Kooperation mit Kurt Römer vom Kinopalast Daun und Investor des Wittlicher Kinos zusammen durch", erörtert Mathar. "Wir sind zurzeit noch bei der Filmauswahl und werden diese wohl ab Mitte Mai veröffentlichen."700 Gartenstühle und die 16 mal sieben Meter große Leinwand erwarten die Besucher. An verschiedenen Ständen gibt es Leckereien, Drinks, Popcorn und den Klassiker "warme Bockwurst mit Senf". Die Filmvorführunge beginnen an allen Tagen gegen 21.45 Uhr - bei schlechter Witterung ist Regenkleidung mitzubringen. Eintrittskarten zum Vorverkaufspreis von sieben Euro (Abendkasse neun Euro) und das Detailprogramm erhalten Interessierte bei der Geschäftsstelle des Vereins Stadtmarketing-Wittlich oder beim Kinopalast Vulkaneifel in Daun.

3. Highlight: Säubrennercountdown

In Vorbereitung auf die Säubrennerkirmes hat der Verein Stadtmarketing Wittlich zusammen mit den im Verein organisierten Kaufleuten einen Aktionstag als "Softopening" zur Kirmes initiiert. Am Samstag, 11. Mai - knapp 100 Tage vor Eröffnung der Kirmes - wird es verschiedene Angebote auf dem Marktplatz geben, wie Mathar erklärt. Dazu zählen u. a. die Säubrennerplaketten, Schirme und die neuen Basecaps. "Natürlich sind auch Wittlicher Wein und Sekt zu haben und als Vorgeschmack auf die Säubrennerkirmes verschiedene Köstlichkeiten vom Schwein. Mit dem Wittlicher Grillmeister und Grillseminar-Anbieter Mario 'Speedy' Schmitz aus Lüxem haben wir einen hervorragenden Fachmann gewinnen können, der auf dem Marktplatz Burger, Pulled Pork und Spareribs frisch auf dem Grill zubereiten wird." Vereinsvorsitzende Claudia Jacoby ergänzt: "Wir möchten mit diesem Aktionstag eine verbesserte Frequenz für die innenstadtansässigen Händler kurz vor Muttertag erreichen. Die Kaufleute haben sich dazu, neben ihren klassischen Angeboten, ein kleines "Give-away" einfallen lassen, das dann an diesem Tag erstmals verteilt wird." Ergänzt wird der Aktionstag von dem parallel stattfindenden Wittlicher Genussmarkt, dessen Direkterzeuger und Vermarkter an diesem Samstag zum zweiten Mal zu Gast in der Kreisstadt sind. [Anm. d. Red.: Beitrag zum Genussmarkt in dieser Ausgabe.]

4. Highlight: Foto-Wettbewerb

Der Frühling kommt und der Verein Moseleifel lädt ein zu fotografischen Entdeckungsreisen. Die Moseleifel Touristik ruft zu einem großen Foto-Wettbewerb auf: "Schicken Sie uns Ihren Lieblingsplatz! Finden Sie einen Ort, der Ihre Heimat oder Ihren Urlaub zu etwas ganz Besonderem macht oder mit dem Sie sich verbunden fühlen. Schicken Sie uns ein Foto und vielleicht eine kleine Beschreibung, warum eben dieser Lieblings-Platz Sie immer wieder gerne an unsere Region erinnert." Eine Jury wählt die besten und ausdrucksstärksten Motive aus. Dem Sieger winken attraktive Preise. Einsendeschluss ist der 30. Oktober. Infos zu Preisen, Teilnahmebedingungen und Datenschutz.

www.stadtmarketing-wittlich. de

red/sas