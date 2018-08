Die Säubrenner-Sause steht an

Die Fahrgeschäfte sind aufgebaut, die Straßen geputzt und die Musikvereine spielen sich ein: Wittlichs Säubrennerkirmes steht nichts mehr im Wege. Bereits im Vorfeld hatte die Stadt alle Hände voll zu tun: Standpläne, Sicherheitskonzept, Marketingmaßnahmen und natürlich die neue Säubrenner-App hielten die Organisatoren auf Trapp.



Kirmes kompakt: Säubrenner-App



Verena Kartz vom Stadtmarketing Wittlich ist sich sicher: die neue Säubrenner-App, die jetzt im App Store und bei Google Play kostenlos zum Download bereitsteht, ist eine große Bereicherung für alle Besucher: »Der Nutzer erhält alle Infos wie Busplan und Programm auf einen Blick, ganz ohne langes Suchen.« Was Sie persönlich besonders gut findet: » Wir haben alle Fahrgeschäfte und Schausteller mit Bild auf ihrem Standplatz verortet: So kann ich mich mit Google Maps zu meiner bevorzugten Attraktion führen lassen.«





Rasanter Rummel: »The Beast« und »X-Force«



Das dürfte Jahrmarkt-Liebhaber freuen, so können Sie die diesjährigen Neuheiten schnell entdecken: Erstmalig dabei sind »The Beast« und »X-Force«, die rasante Ausflüge in die Lüfte und sogar eine 360-Grad-Umdrehung versprechen. Wer es ruhiger mag, findet mit dem nostalgischen Wellenflug die passende Alternative. Lustige Pannen warten bei der Attraktion Krumm- und Schiefbau. Neben viel Spaß, Leckereien und einem Großaufgebot der Schausteller, bietet der Handwerkermarkt außerdem Schönes, Kreatives und Selbstgemachtes für jedermann. Bei dem ganzen Trubel darf natürlich die Tradition nicht zu kurz kommen: Das große Festspiel mit Fackelzug und Belagerungstrunk am Kirmes-Freitag findet wie jedes Jahr statt, genauso das Einholen der ersten Säue mit Festzug am Samstag, das Vorlesen des Kirmesprotokolls und der erste Anschnitt des Saubratens. Den Blumengruß an Stadtpatron St. Rochus nicht zu vergessen: der bekommt traditionell das Nässchen geputzt . . .

Musik-Acts



Freitag, 17. August

21 Uhr »Fused – die Rockfeinschmecker«,

Pariser Platz



Samstag, 18. August

21.15 Uhr »Soul & More«, Marktplatz

21.15 Uhr »Wallstreet«, Pariser Platz



Sonntag, 19. August

21 Uhr »Klangbild«,

Pariser Platz

21.15 Uhr »The Ambassadors«, Marktplatz

23.30 Uhr »Gloyd Lobster«, Marktplatz



Montag, 20. August

13 Uhr »The Attix«,

Pariser Platz

15 Uhr »Stagefire«, Marktplatz

16 Uhr »at.tension«,

Pariser Platz

17 Uhr »Martha«,

Pariser Platz

21 Uhr »Rockpiloten«, Pariser Platz

21 Uhr »Roxx Busters« , Marktplatz



WEITERE HIGHLIGHTS



Freitag, 17. August

21.30 Großes Festspiel im Stadtpark; »Die Säubrenner« mit Fackelzug des Ritters Ehrenberg; anschl. Zug zum Marktplatz und Kirmeseröffnung mit Ausgabe des Belagerungstrunkes



Samstag, 18. August

14.30 Uhr Einholen der ersten Säue mit Festzug durch die Kurfürstenstraße, Schlossstraße, Schlossberg, Karrstraße, Trierer Straße zum Marktplatz



15 Uhr Vorlesen des Kirmesprotokolls 2017, Unterzeichnung durch den Stadtrat; Blumengruß an St. Rochus im Giebel

des historischen Rathauses; Erster Anschnitt des Saubratens, Saubratenausgabe bis 24 Uhr



Alle Tage:

Rummelplatz

Handwerkermarkt