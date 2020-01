Karriere- und Azubitag im Klinikum Mutterhaus in Trier

Am Infotag gibt es die Gelegenheit, einen ersten Einblick in die Berufs- und Karrieremöglichkeiten im Gesundheitswesen zu erhalten. Anschließend sind die Teilnehmer eingeladen, an verschiedenen Orten im Haus mit Fachpersonal ins Gespräch zu kommen.

Berufe im Klinikum Mutterhaus

In der Karl Borromäus Schule wird über die Generalistische Pflegeausbildung informiert. Außerdem werden Fragen zum Studium im Pflegebereich beantwortet. Einen Blick

in das Operationszentrum am Klinikum Mutterhaus bietet der Leiter des OPs an. Hier finden nicht nur Ärzte, sondern auch spezialisierte Pflegende unterschiedliche Arbeitsmöglichkeiten. Vorgestellt werden außerdem diese weiteren Berufe: Medizinisch-technischer Radiologieassistent, Medizintechniker, Medizininformatiker und Fachinformatiker sowie verschiedene Berufsprofile in der Klinikgastronomie.

Infos für Studenten

Wer sich für das Studienfach Medizin interessiert, kann sich mit Ärzten austauschen. Für angehende Psychologen werden Berufsprofile im Krankenhaus vorgestellt. Außerdem werden praktische Hinweise zu Bewerbungsverfahren und den verschiedenen Fachdisziplinen erläutert, Mitarbeiter aus der Personalabteilung geben wichtige Tipps zur Bewerbung und zum Anschreiben und stehen als Gesprächspartner zur Verfügung.

