Katzen im Müllsack im Wittlicher Stadtpark entsorgt

Aber was war genau passiert?

Wir fragen bei Otto M. (Name von der Redaktion geändert) nach, der die Tiere gegen 18.30 Uhr entdeckt hat. Seinen richtigen Namen möchte er nicht nennen - er will keinen Ärger, schließlich wisse man nicht, wozu diejenigen, die so mit Tieren umgehen, noch fähig seien. Was er erzählt, hört sich an wie aus einem schlechten Film: "Ich habe zwei Männer mit kurzen Haaren und Muskelshirts gesehen, die mit einem Bollerwagen unterwegs waren. Sie haben russisch gesprochen, ich schätze sie auf etwa 30 Jahre. Sie haben einen blauen, zugeknoteten Müllsack im Stadtpark in der Nähe des Ausgangs in Richtung Schwimmbad abgelegt. Ich bin hingegangen, da ich dachte, sie entsorgen illegal ihren Müll. Gefunden habe ich eine verängstigte, aggressive Mutterkatze und vier Kleine."

Otto M. nimmt die Tiere in Not mit nach Hause und versorgt sie. "Sie haben viel gegessen und getrunken. Heute Morgen sind wir dann direkt mit ihnen zum Tierarzt gefahren." Die Aggressivität, so erklärte ihm der Tierarzt, könne von den Temperaturen kommen, aber auch von Misshandlungen. Die Katzenjungen schätzte er auf circa 8 Wochen.

Nach dem Check-up landete die kleine Katzenfamilie im Eifeltierheim in Altrich. Eine Mitarbeiterin berichtet, dass alle noch "ziemlich geflasht" seien. Montag gehe es nochmal zum Tierarzt. Dann müsse man schauen, ob die Vierbeiner Krankheiten haben. Das Muttertier müsse außerdem, sobald es möglich ist, kastriert werden. Wann die Tiere vermittelt werden können, könne daher aktuell nicht gesagt werden.

Genauere Infos zu den Katzen können Interessierte dann ab Montag dem Tagebuch auf der Homepage des Tierheims unter www.eifeltierheim-altrich.de entnehmen. Das Tierheim bittet höflich, von frühzeitigen Anfragen, die die kleine Katzenfamilie betreffen, am Wochenende abzusehen.

Sarah Stieren