kfd: Von Frauen für Frauen

Im kfd-Diözesanverband Trier – einer von bundesweit 20 – engagieren sich 28.000 Frauen. Nicht nur in der Kirche. Auch das politische Geschehen und gesellschaftliche Abläufe verfolgen sie aufmerksam. Mit demokratischen Strukturen und und auf allen Ebenen durch ehrenamtliche Vorstände geleitet. Das ist auch bei kfd St. Markus, Wittlich so.

Erst im vergangenen Jahr – zum 90. Geburtstag der kfd – wurde ein neues Leitungsteam gewählt. Erklärtes Credo: an gute Traditionen anknüpfen und mit Unterstützung engagierter Ehrenamtlerinnen bewährte Aktivitäten in den Fokus stellen. Dazu gehört die Gestaltung von Gottesdiensten ebenso wie Chorsingen, Besuchsdienste, Spendenprojekte oder die Ausrichtung von Festen. Neue Projekte und Initiativen sollen gebündelt und vernetzt werden.

»Wir möchten ein Ort sein, an dem Frauen sich gerne begegnen und Feste feiern, so wie es schon von je her Tradition war« sagt Marlies Günter, Mitglied im Wittlicher Leitungsteam. Und Frauen-Leben haben viele Facetten: Frauen sind Mitarbeiterin im Betrieb oder Chefin in der Firma und arbeiten als Familienfrau. Sie sind Freundin, Mutter, Ehefrau, Tochter, sie leben mit oder ohne Kinder. Frauen engagieren sich ehrenamtlich oder hauptamtlich in Parteien, Vereinen, Gremien und nicht zuletzt in der Kirche.

Lebensentwürfe akzeptieren, Chancengleichheit fördern

»Wir sehen in der kfd die Einzigartigkeit jeder Frau in verschiedensten Lebenssituationen. Das wollen wir untereinander erfahrbar machen und durch gegenseitige Unterstützung stärken«, so wird es im Leitbild der kfd formuliert ist, erläutert Günter. Keine Frau dürfe aufgrund ihres Lebensentwurfes und ihrer Lebenssituation diskriminiert oder ausgegrenzt werden. Alleine im Bistum Trier arbeitet die kfd in nahezu 400 Pfarrgruppen. In den kirchlichen Entscheidungsgremien sind Frauen dagegen kaum zu finden. Echte Lobbyarbeit leisten, Frauen schulen und auch (politisch) zu motivieren, sich angemessene Möglichkeiten der Mitbestimmung zu schaffen, steht deshalb ganz oben auf der Agenda der kfd.

»Durch gezielte Veranstaltungen sollen Frauen sensibilisiert werden, kreativ und eigenverantwortlich ihre gemeinsamen Interessen und Rechte in Kirche wie Gesellschaft im Sinne der kfd-Leitgedanken zu vertreten. Nicht zuletzt sollte eine selbstverständliche, christliche Haltung dazu führen, sich für Chancengleichheit überall einzusetzen. « sagt Marlies Günter. Egal ob es um Rentengleichheit, eine gerechtere Verteilung von unbezahlter Haus- und Familienarbeit bei Frauen und Männern, Kinderbetreuung oder Weiterbildung gehe.

Miteinander der Generationen und Konfessionen

Die gängigen Strukturen seien über Jahrhunderte hinweg von Männern gemacht und die Frauen einfach dahinter »eingeordnet« worden. Wichtig sind der kfd auch ein gutes Miteinander der Generationen und die Bereitschaft, anderen Kulturen und Religionen offen und tolerant zu begegnen. Mit neuen Aktivitäten wie einer Wittlicher Stadtführung (14. Juni mit Adi Kaspari), einem Picknick am Lieserufer, zu dem Frauengruppen verschiedener Konfessionen willkommen sind (22. August) oder einem Kino-Abend (22. November) versucht die kfd in diesem Jahr auch andere und jüngere Gruppen anzusprechen.

91 Frauen engagieren sich derzeit in der kfd Wittlich, dazu kommen zusätzlich mehr als hundert Mitglieder aus der Frauengemeinschaft. Ins Gespräch kommen Interessierte jeden ersten Mittwoch im Monat bei einem kleinen Frühstück im St.-Markus-Haus Wittlich. Übrigens: auch Männer sind bei der Wittlicher kfd gerne gesehen ...

Meilensteine der Bundes-kfd und der Wittlicher Frauengemeinschaft