Nachlass von Hugo Möhl kommt unter den Hammer

Nachlass des Künstlers Hugo Möhl

Zur Versteigerung kommen über 800 Positionen: Möbel, Gemälde, Zeichnungen, Porzellane, Gläser und Kunsthandwerk aus dem Nachlass des Künstlers Hugo Möhl (1893 - 1974), den er in den 1970er Jahren der Stadt Wittlich vermachte sowie drei Arbeiten von Kollegen Möhls und eine kleine Auswahl Gold- und Perlschmuck.

Hugo Möhl war ein Künstler der Düsseldorfer Schule, lebte im Alten Pfarrhaus in Üxheim und später auf Schloss Bekond. Seine letzten Jahre verbrachte er in Wittlich. Möhls Zeichnungen führen entlang der Mosel, der Ahr, dem Rhein, durch die Eifel und den Hunsrück. Auch kleinere Ortschaften, die sonst nur selten Motiv von Künstlern waren, werden in meisterhaften Aquarellen und feinen Bleistiftzeichnungen sowie -skizzen wiedergegeben.

Von abstrakter Kunst bis Stilleben: Möhl als vielseitiger Künstler

Die Auktionslose zeigen auch die stilistische Vielfalt in Oeuvre Möhls: Es sind nämlich auch einige abstrakte Kompositionen darunter, die sich unter anderem mit architektonischen Strukturen, Städtebau, gotischen Gotteshäusern und italienischen Impressionen auseinandersetzen.

Neben den Arbeiten, die Ortschaften und Landschaften der Mosel-Eifel-Region abbilden, finden sich auch Ansichten von München, Würzburg, Passau oder Berlin und Umland (vor allem entlang der Havel), aber ebenso Düsseldorfer und Kölner Szenen, Ruhrgebietshütten und Steinbruchansichten sowie moderne Stillleben. Seine Reisen führten ihn durch Deutschland, aber auch ins Baltikum (Tallinn, Tartu, Valmiera) und nach Italien (Venedig, Rom, Adria). Kirchen, Gehöfte, Schlösser, Burgen, Residenzen, Klöster, Gutshäuser - die Palette der Motive ist vielseitig und fein skizziert.

INFO

Kunstauktion in Wittlich: Auflistung der Positionen, Besichtigung und

Eine Auflistung der über 800 Positionen sowie das Gebotsformular stehen als PDF-Dokument auf der Homepage des Kulturamts der Stadt Wittlich (www.kulturamt.wittlich.de) ab dem 14. März zum Download zur Verfügung. Eine Besichtigung wird dennoch empfohlen, da die Liste keine Informationen zu Maßen und Zustand der Objekte enthält.

Die Besichtigung des Auktionsgutes findet in der Synagoge Wittlich vom 15. bis zum 20. März 2019 zu folgenden Zeiten statt: täglich 14 bis 17 Uhr (auch am Montag, 18. März 2019); zusätzlich Mittwochmorgen von 10 bis 12 Uhr. Die Gebotsabgabe erfolgt bis 20. März 2019, 17 Uhr schriftlich mittels des Formulars durch Abgabe vor Ort, an folgende Adresse: Kulturamt Stadt Wittlich, Neustraße 2, 54516 Wittlich oder per E-Mail an info@kulturamt.wittlich.de. Das eingetragene Gebot gilt und ist bindend. Das Mindestgebot ist der ausliegenden Auktionsliste zu entnehmen.

Die Auswertung der fristgerecht eingegangenen Gebote erfolgt am 21. März ab 14 Uhr öffentlich in der Synagoge.

Weitere Auskünfte erteilen die Mitarbeiter des Kulturamts unter Telefon 06571-14660.

