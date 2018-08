Deutschlandtour 2018 - Radsportler sprinten durch Wittlich

Die Strecke der Tour ist mit den Kommunen und Regionen sowie den Behörden und Institutionen abgestimmt; Vier Etappen in vier Tagen durch fünf Bundesländer. Auf der abwechslungsreichen Strecke über 737,5 Kilometern mit 13 Berg- und acht Sprintwertungen treten Klassikerspezialisten gegen Sprinter an und wetteifern um Tagessiege und Wertungstrikots. Mit dabei sind der „Tour de France“-Sieger Geraint Thomas, der Zweitplatzierte Tom Dumoulin sowie Weltklasse-Radler Romain Bardet. Auch deutsche Top-Fahrer wie Ackermann, Kittel, Greipel, Walscheid sind am Start. Mit 15 deutschen WorldTour-Fahrern ist zudem die Mehrheit der deutschen Elite bei der Deutschland Tour dabei.

Die erste Etappe führt die Radrennfahrer von Koblenz nach Bonn in einer Gesamtlänge von 157 Kilometern. Die zweite mit einer Länge von über 196 Kilometern geht von Bonn nach Trier und damit quasi direkt „an unserer Haustür vorbei“. Am Freitagvormittag ist das Peloton vor dem Poppelsdorfer Schloss gestartet und fährt über Meckenheim in Richtung Altenahr, weiter durch das wellige Profil der Vulkaneifel mit den Streckenpunkten Nürburgring und Daun und schließlich auch durch Wittlich (Bilder).

Die erste Bergwertung des Tages erfolgt am Anstieg über 2,5 Kilometer in Klausen. Weiter geht es der Mosel entlang, dann - bei Rennkilometer 143,5 - noch ein knackiger Anstieg (Auf Zummet), der das anspruchsvolle Finale dieser Etappe einläutet. Über Naurath und Thomm werden schließlich in Korlingen die letzten Bergpunkte vergeben. In Sichtweite bereits der Zielort: Trier. Dort von der Arena zur Schlussrunde über die B49 bis zum Moselstadion, durch die Innenstadt zur Porta Nigra und weiter zum Petrisberg - der letzten Schwierigkeit des Tages. Oben angekommen, werden wertvolle Bonussekunden vergeben auf den letzten 6,5 Kilometer bis zum Ziel bei der Arena.

Am nächsten Tag startet die dritte Etappe von Trier bis nach Merzig im Saarland. Die Fahrer absolvieren erneut ein Klassikerprofil mit fast 2.900 Höhenmetern und das auf einer Strecke von 177 Kilometern. Die letzte und vierte Etappe wird von Lorsch nach Stuttgart zurückgelegt. Gesamtlänge hier: 207 Kilometer. Alle weiteren Infos zu der „Deutschland Tour 2018“ unter www.deutschland-tour.com.

Fotos: K. Becker