Wittlich: Streit wegen Vorfahrt endet in Schlägerei

Wittlich. Weil sie sich nicht darüber einigen konnten, wer Vorfahrt hatte, kam es Ecke Talweg in Wittlich am Dienstag, 3. Dezember, zu einer Schlägerei.Am Dienstag, 3. Dezember, gegen 19.30 Uhr kam es an der Ecke Talweg - Unterer Sehlemet zu einer Prügelei zwischen zwei Pkw-Fahrern, da Uneinigkeit darüber herrschte, wer denn nun Vorfahrt habe. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde dies von mehreren…