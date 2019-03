Sturmtief Eberhard: 65 Notrufe bei der Wittlicher Polizei

Einbrecher verursachen Sachschaden im fünfstelligen Bereich

Bad Münstereifel. Am Donnerstagnachmittag, 7. März, 14.30 Uhr, bemerkte der Eigentümer den Einbruch in seine Immobilie an der Bergstraße.Unbekannte hatten über die Karnevalstage eine Scheibe zum Gebäudekomplex aufgehebelt. In den angrenzenden Räumlichkeiten der Gaststätte, eines Hotels und mehreren Ferienwohnungen durchsuchten die Diebe alle Räume und Schränke. Dazu hebelten sie…