Take off 2019: 100 Berufe – 50 Betriebe – ein Thema

Organisiert wird das Zukunfts-Event vom Wirtschaftskreis Bernkastel-Wittlich gemeinsam mit dem Arbeitskreis Schule-Wirtschaft. "Die Erfolge in 2015 und 2017 waren Ansporn, die Veranstaltung erneut in Angriff zu nehmen", sagt Wirtschaftskreis-Vorsitzender Frank Weigelt bei der Konzeptvorstellung im Stadthaus. Und 2021 habe man bereits fest im Blick. Hauptgründe fürs funktionierende Networking im Wittlicher Eventum: der demografische Wandel und die zunehmende akademische Ausbildung von Kindern. "Beides verschärft das Problem des Fachkräftemangels. Deshalb sind zur Zukunftssicherung neue Konzepte gefragt. Unsere Intention ist es, Wissen von einer Generation auf die nächste zu übertragen." Weigelt dankte den Organisatoren, der Stadt Wittlich und den regionalen Banken, die "Take off" wieder unterstützen.

Nachwuchsmangel gefährdet Existenzen

Dass sie das durchaus auch aus eigenem Interesse an stabilen Betrieben tun, machten die Vorstandssprecher der Banken, Edmund Schermann (Sparkasse EMH) und Michael Hoeck (Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank) deutlich. "Wir sind Teil der Region und ihr Spiegelbild. Auch die Banken trifft der Fachkräftemangel", erläuterte Hoeck. Habe die Bank früher noch 100 Bewerbungen erhalten, sei man heute froh, wenn es noch 20 seien. Es gebe Berufe, für die man keine Nachwuchskräfte mehr finde. Das gefährde die Existenz vieler Betriebe, ergänzte Schermann. "Längst ist es so, dass sich die Betriebe bei den Menschen bewerben und nicht mehr anders herum. 'Take off' bietet die perfekte Gelegenheit dazu." Den Löwenanteil der Messe-Vorbereitung stemmten Walter Kunsmann, Ehrenmitglied des Wirtschaftskreises und Detlef Wiese vom Überbetrieblichen Ausbildungszentrum (ÜAZ).

Nachfrage übersteigt Angebot

"Bereits im Oktober waren wir voll ausgebucht. 46 Aussteller präsentieren sich diesmal in der Halle; darunter ist ein großer Stand der Kreishandwerkerschaft, an dem verschiedene Berufe vorgestellt werden", kündigt Detlef Wiese an. Die Nachfrage sei aber noch größer gewesen. Deshalb weichen u.a. die Bundeswehr und auch Dr. Oetker mit Trucks auf das Außengelände aus. Walter Kunsmann erinnerte an die Historie der Messe und hob die Besucherzahlen hervor, die sich von 2015 bis 2017 verdoppelt hätten. Auch in diesem Jahr rechnen die Organisatoren wieder mit 2.000 interessierten jungen Menschen. Wie wichtig es ist, ihnen Zukunfts-Chancen in der Region aufzuzeigen, betonte Bürgermeister Joachim Rodenkirch. "Der Mensch ist schon der wesentliche Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg. Und wir brauchen junge Leute, die irgendwann bereit sind, Verantwortung zu übernehmen." Die "Take off"-Messe bezeichnete er als große Gemeinschaftsleistung, die Stadt und Region stark machten. "Das unterscheidet uns von anderen." Übrigens: Auch für Eltern ist die Messe eine tolle Gelegenheit, sich ohne großen Aufwand qualifizierte Informationen aus erster Hand zu sichern.

Extra: Öffnungszeiten und Infos

"Take off - Berufe entdecken" findet am 10. und 11. März im Wittlicher Eventum statt; sonntags 11-18 Uhr, montags 9-15 Uhr

Rund 50 Unternehmen aus der Region präsentieren rd. 100 Ausbildungsberufe aus Handwerk, Handel, Industrie und Dienstleistung; die Messe ist ausgebucht, der Eintritt ist frei

Neu: Zwei Imagevideos sollen auf Facebook oder Instagram für die Messe begeistern.

Info und Ausstellerliste online: www.wirtschaftskreis.de/takeoff

STE