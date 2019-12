Teile des Ohrs abgebissen: Körperverletzung in Wittlich

Am Mittwoch, den 27. November, gegen 16.30 Uhr brach ein unbekannter Mann in eine Wohnung in der Trierer Straße in Wittlich ein. Dort traf er auf einem Bekannten des eigentlichen Mieters. Sofort entwickelte sich eine heftige, körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf dem Opfer Teile eines Ohres abgebissen wurden. Der Täter flüchtete unerkannt über den Platz an der Lieser in Richtung Feldstraße oder Rommelsbach-Parkplatz. Hierbei soll er stark getaumelt haben.

Nach Angaben des Opfers müsste der Täter ebenfalls im Gesicht verletzt worden sein. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 40 Jahre alt, etwa 170 cm groß, kräftig ohne dick zu sein. Er trug zur Tatzeit eine hellblaue/-graue Wollmütze ohne Bommel, eine blaue Jeansjacke und Jeanshose. Er sprach während der Tatausübung nur einen Satz mit deutsch-russischem Akzent.

Hinweise werden erbeten an die Polizei Wittlich, Tel.: 06571/926-0 oder piwittlich.dgl@polizei.rlp.de

(red).