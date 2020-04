TTSG Wittlich erringt Meisterschaft und Aufstieg

Nach mehreren Jahren, in denen man durchweg Zweiter oder Dritter der 2. Verbandsliga geworden war und dabei oft nur ganz knapp den Aufstieg verpasst hatte, schaffte es die 1. Herrenmannschaft der TTSG Wittlich in diesem Jahr endlich die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die 1. Verbandsliga zu erreichen.

Schwieriger Start

Dabei waren die Wittlicher Tischtennisspieler mit einem Unentschieden und einer Niederlage sehr schlecht in die Saison gestartet, so dass bereits nach zwei Spielen die Meisterschaft außer Reichweite schien. Danach konnte sich die Mannschaft aber immer weiter steigern und gewann zwölf Spiele in Folge. Dabei konnte man den einzigen direkten Konkurrenten um die Meisterschaft, die TTF Konz zweimal klar mit 9:4 bzw. 9:5 besiegen. Beim dreizehnten Spiel riss dann aber die Siegesserie der TTSG bei einer 6:9 Niederlage in Bad Sobernheim, wodurch man die Meisterschaft wieder spannend machte. Da eine Woche später die Saison wegen des Coronavirus beendet wurde, konnte leider nicht mehr sportlich geklärt werden, wer nach 18 Spieltagen die erfolgreichere Mannschaft gewesen wäre. Da zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs die Wittlicher Mannschaft bei zwei noch ausstehenden Spielen einen Pluspunkt vor Konz lag, wurde ihr die Meisterschaft zuerkannt. Da aber auch Konz wegen der besonderen Umstände der Aufstieg zugebilligt wurde, kann man sich im nächsten Jahr wieder im direkten Duell, nun in der 1. Verbandsliga, messen.

Die 1. Herrenmannschaft spielte in der Aufstellung: Bernd Griebler, Meikel Peters, Manuel Kröger, Jan Hallerbach, Thomas Rau und Sven Hartmann. Bei den Wittlicher Tischtennisspielern ragte vor allem wieder Bernd Griebler heraus, der zum wiederholten Male bester Spieler der Klasse war.

Die 2. Herrenmannschaft spielte auch eine sehr gute Saison und belegte in der 1. Bezirksliga einen ausgezeichneten dritten Platz. Ohne die vorzeitige Beendigung der Saison hätte auch die Vizemeisterschaft noch erreicht werden können. Drei Spieltage vor regulärem Saisonende lagen die Wittlicher Spieler nur einen Punkt hinter dem Zweitplatzierten. Dies war vor der Saison nicht unbedingt zu erwarten gewesen, da einige Stammspieler des letzten Jahres aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen kürzertraten. Die Mannschaft zeigte sich kampfstark und eine tolle Moral, wodurch man einige höher eingeschätzte Mannschaften besiegen konnte.

Die ebenfalls neu zusammengestellte 3. und 4. Herrenmannschaft belegen mit Platz fünf und vier jeweils gute Mittelfeldplätze in der Kreisliga bzw. 3. Kreisklasse.

Die Jugendmannschaften konnten auch überzeugen. Die 1. Jugendmannschaft erreichte als Aufsteiger den achten Platz in der Bezirksliga. Die 2. Jugendmannschaft trat mit einigen Spielern an, die erstmals in einer Mannschaft spielten, und errang in der 1. Kreisklasse einen guten fünften Platz.

(red)