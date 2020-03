Verkaufsoffener Sonntag in Wittlich

Zum Frühlingsbeginn findet in Wittlich am 8. März 2020 der erste verkaufsoffene Sonntag dieses Jahres statt. Die Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Schon am Freitag und Samstag wird einiges geboten. An allen drei Tages werden die teilnehmenden Geschäfte in der Innenstadt ihre Auslagen mit Primeln dekorieren.

Am Freitag ist Monatsmarkt, die Händler werden ihre Verkaufsstände wieder in der Altstadt aufbauen. Auf dem Marktplatz und dem Platz an der Lieser bis zu den Lieserterrassen wird zwischen 10 bis 18 Uhr reges Markttreiben herrschen. Am Samstag stehen auf dem Marktplatz ein Weinstand und für die Kinder eine Hüpfburg. Am Sonntag lädt der Frühlingsmarkt an über 20 Ständen zum Stöbern und Kaufen ein. Hüte, selbst genähte Kinderkleider, Blumensträuße und -kränze und vieles mehr erweitern an diesem Tag das Warenangebot der stationären Einzelhändler. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Auf dem Marktplatz kann man Wein verkosten oder sich am Crepé- oder Wurststand stärken. Auf die Kinder wartet ein Kinderkarussell. Am Samstag, dem 7. März 2020 öffnet das neue Cafe Genußecke in der Burgstraße (früher Cafe Schuler).

Passend zum Weltfrauentag am 8. März stellt die Autorin Juli Norden ihr Buch „Wenn Frauenpower ein altes Stadthaus saniert“ vor. Sie wird von 14 bis 17 Uhr in der Altstadt Buchhandlung Fragen zum Thema beantworten.



Günstig gelegene große Parkplätze, auf denen an Sonntagen kostenlos geparkt werden kann, sind vorhanden.



(red)