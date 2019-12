Verleihung der Goldenen Ehrennadel in Prüm

XXL-Pfarreien: Der Auftrag der Synode steht nicht in Frage

Trier. Der Auftrag der Synode, sich "als Christinnen und Christen einzubringen, um als diakonische und missionarische Kirche das Evangelium in unserer Welt neu zum Leuchten zu bringen", steht nicht in Frage. Das betonte Bischof Dr. Stephan Ackermann in einem Brief an die Gläubigen im Bistum Trier, der in den Gottesdiensten am 1. Advent verlesen wurde.