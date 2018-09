Mann "überfällt" Bank und stellt sich anschließend

Schlägerei auf Supermarkt-Parkplatz

Mayen. Am Montagabend, 24. September, haben sich auf dem Parkplatz eines Supermarkts auf dem Habsburgring in Mayen vier Männer geprügelt.Gegen 21 Uhr gingen bei der Polizei in Mayen mehrere Notrufe wegen einer größeren Schlägerei auf einem Supermarkt-Parkplatz ein. Eine größere Personengruppe sei in Streit geraten, eine Person würde am Kopf bluten. Während der Anfahrt zum Tatort…