Racing Day in Adenau

Nürburg. Einige Fahrzeuge, die beim ADAC Total 24-Rennen dabei sind, präsentierten sich beim Racing Day in Adenau den Fans.Was für ein Spektakel auf der Hauptstraße in Adenau! Heute Nachmittag war sie stundenlang für den Verkehr gesperrt. Das bedeutet aber nicht, dass mitten in der Stadt keine Autos fuhren. Im Gegenteil - es waren sehr schnelle, teure und faszinierende…