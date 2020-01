Viele Helfer für Amara in Wittlich

Schwerer Unfall bei Manderscheid: Auto überschlägt sich

Manderscheid. Gegen 15.29 Uhr am gestrigen Donnerstag, 16. Januar, kam es am Manderscheider Ortsausgang in Höhe Birkenhof zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen kam ein Opel-Fahrer aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Im Einsatz waren die Polizei Wittlich, die Feuerwehren…