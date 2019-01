WirtschaftsWoche Wittlich: Läuft.

Über 120 Unternehmen haben sich zur Industrie- und Gewerbeschau bereits angemeldet. "Damit haben wir schon die Hälfte der Anmeldungen aus 2015 vorliegen", sagt Ausstellungsleiter Rainer Wener. "Interessant: Zwei Drittel der zur Verfügung stehenden Flächen in den Hallen sind schon reserviert." Die etablierte Veranstaltung präsentiert sich 2019 mit einem gelaunchten Konzept: Neuer Flyer, Storytelling, App (voraussichtlich ab Februar), Ausstellertraining und Newsletter (der nächste erscheint am 7. Februar) verpassen der WWW einen noch professionelleren Auftritt. Dazu gehört wieder ein attraktives Abendprogramm, an dem derzeit noch gearbeitet wird. Am WWW-Sonntag wird die Formation "Schall und Rauch" ihr neues Programm "Made in Germany - Echo des Wirtschaftswunders" präsentieren. Montags findet eine Gesundheits- und Fitness-Messe statt.

Info und Anmeldung: u.a. bei Ausstellungsleiter Rainer Wener, Telefon 0 65 71 / 17 13 00

www.wiwowittlich.de