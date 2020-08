Wittlich: alkoholisierter Fahrradfahrer fährt gegen Baum

Wittlich. Am Montag, 24. August, verletzte sich ein Radfahrer bei einem Unfall in Wittlich. Ein stark alkoholisierter, 49- jähriger Mann verletzte sich am gestrigen Abend bei einem Alleinunfall am Ottensteinplatz in Wittlich. Der Fahrradfahrer kollidierte vermutlich wegen seines berauschten Zustandes mit einem Baum und stürzte mit dem Kopf…