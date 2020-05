Wittlich: Einsatzreiches Wochenende für die Polizei

Die Polizei Wittlich hatte ein einsatzreiches Wochenende zu bewältigen. Am Samstag gegen 16:30 Uhr stellten Beamte der PI Wittlich bei einem 42-jährigen Mann im Rahmen einer Personenkontrolle Drogen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines 25-jährigen Zweiradfahrers wurde festgestellt, dass der Roller verändert wurde und dadurch zu schnell fuhr, der Fahrer keine Fahrerlaubnis dafür besaß und zudem unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Roller wird nun gutachterlich untersucht, dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ebenfalls unter dem Einfluss von Drogen stand eine 18-jährige Autofahrerin, die durch Zeugen gemeldet wurde, da sie sich auffällig verhielt. Im Rahmen ihrer Überprüfung mussten die Beamten feststellen, dass sie erheblich unter dem Einfluss von Drogen stand, so dass auch bei ihr eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Neben diversen kleineren Einsätzen waren die Einsatzkräfte am späten Samstagabend mit einer Vermisstensuche beschäftigt, die gegen Mitternacht positiv und erfolgreich beendet werden konnte.

Am Sonntag wurde im Laufe des Tages ein Raub zur Anzeige gebracht, der sich bereits am Samstagabend gegen 23 Uhr ereignet hat. Hier wurde ein 19-jähriger Mann in den Parkanlagen in der Kurfürstenstraße beim Spazierengehen mit seinem Hund durch eine größere Personengruppe angegriffen, so dass er eine Kopfplatzwunde erlitt. Später stellte er fest, dass man ihn beraubt hatte. Die Polizei Wittlich bittet um Hinweise unter der 06571/9260.

