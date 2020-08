Wittlich: Juweliergeschäft nach JVA-Entlassung ausgeraubt

Wittlich. Am 15. August kam es zu einem Raubüberfall auf einen Juwelier in der Wittlicher Innenstadt. Der mit Mund-Nasenschutz maskierte Täter erbeutete unter Gewaltanwendung einen geringen dreistelligen Geldbetrag und konnte trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen flüchten. Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich aufgrund eines Zeugenhinweises zeitnah ein Tatverdacht gegen einen 33-jährigen, am Vortag aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Wittlich vorzeitig entlassenen Strafgefangenen.