Wittlich: Kind bei Autounfall verletzt

Am Dienstag, 21. April, 17.30 Uhr, parkte die Fahrerin eines Opel Zafira ihren Pkw neben der Postfiliale in der Schlossstraße in Wittlich. In dem Fahrzeug befanden sich drei Kinder im Alter zwischen 1,5 und 10 Jahren. Vor dem Opel parkte ein weiteres Fahrzeug mit heller Lackierung. Als dieses zum Ausparken zurücksetzte, um nach vorne wegzufahren, stieß er gegen den Opel Zafira.

Durch den Zusammenstoß wurde die im Fahrzeug befindliche 8-jährige Tochter der Fahrerin verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Wittlich, dass sich Zeugen dieses Ereignisses bei der Polizei melden unter Telefon: 06571-9260.

(PI Wittlich/red)