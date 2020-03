Wittlich: Peter-Wust-Gymnasium verabschiedet Abiturienten

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Und so wurden in diesem Jahr, bedingt durch die COVID-19-Krise und die damit einhergehenden strikten Beschränkungen des öffentlichen Lebens, die Abiturzeugnisse des Abiturjahrgangs 2020 des Peter-Wust-Gymnasiums in Wittlich Ende März per Post versendet. Diese Entscheidung fiel der Schulleitung nicht leicht, aber die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler stand bei dieser Maßnahme im Vordergrund.

Besondere Aktion der Lehrer

Ihr Reifezeugnis erarbeitet haben sich die 69 Abiturientinnen und Abiturienten in der Zeit der Oberstufe und ganz besonders in den schriftlichen Prüfungen im Januar sowie den schon unter dem Einfluss starker Kontaktbeschränkungen stattfindenden mündlichen Prüfungen am 19. und 20. März 2020. Gerade hier zeigte der Abiturjahrgang 2020 in einer für die Prüflinge, aber auch für das prüfende Lehrpersonal schwierigen Situation, was in ihm steckt. So überzeugte eine Vielzahl von Prüflingen mit sehr gelungenen Prüfungen und sorgte so dafür, dass insgesamt 14 Abschlussnoten mit einer Eins vor dem Komma zustande kamen. Schulleiterin Metzen-Mirz zeigte sich erfreut über den reibungslosen Ablauf der Abiturprüfungen und die damit einhergehenden Leistungen der Prüflinge. Besonders bedauerlich sei allerdings die Tatsache, dass es der Schulgemeinschaft nicht möglich sei, zusammen mit den Abiturientinnen und Abiturienten die gewohnten Abschlussfeierlichkeiten zu begehen.

Um die Leistungen der Schülerinnen und Schüler trotzdem angemessen zu würdigen, haben sich die Lehrerinnen und Lehrer eine besondere Form des Glückwunschs überlegt: Jeder einzelne gratulierte den Abgängern in Abendkleidung im Rahmen einer Fotocollage, welche zusammen mit den Abiturzeugnissen zugesendet wurde und auf der Schulhomepage zu sehen ist. Alle Beteiligten sind sich sicher, dass zu einem späteren Zeitpunkt, dem Geist der Schulgemeinschaft entsprechend, angemessene Feierlichkeiten stattfinden können - die Planungen hierfür laufen bereits ...

Ehrungen für besondere Leistungen

Auch in diesem Jahr werden eine Vielzahl von Abiturientinnen und Abiturienten für besondere Leistungen geehrt:

Die fünf besten Abiturienten (Sophie Falkenburg, Jannis Wilhelm, Nacita Munzel, Hanna Paffhausen, Johannes Hecking) erhalten einen Buchpreis der Stadt Wittlich.

Einen Preis der Deutschen Mathematiker Vereinigung für seine herausragenden Leistungen im Fach Mathematik bekommt Alexander Rauen überreicht.

Auch Nastasja Lames (Englisch) und Sophie Falkenburg (Erdkunde) reihen sich die Liste prämierter Abiturientinnen und Abiturienten ein.

Die Leistungen von Johannes Hecking im Fach Chemie (Jahrgangsbester) werden mit einem Buchpreis und einer Mitgliedschaft in der Gesellschaft Deutscher Chemiker ausgezeichnet.

Jannis Wilhelm (Physik), Johannes Hecking (Physik), Sophie Falkenburg (Physik) und Sara Magdalena Boemer (Biologie) werden für ihre hervorragenden Leistungen prämiert.

Die literarische Gesellschaft prämiert Franziska Neygenfind für das beste Abitur im Fach Deutsch, ebenso der Landesmusikrat RLP Jasper Muscheid und Leon Steffgen für besondere musikalische Leistungen.

Mit Josephine Hayer (Ethik) und Paul Siegemund (Sport) reihen sich weitere Preisträgerinnen mit herausstechenden Leistungen in die Riege der ausgezeichneten Schülerinnen und Schüler ein.

Der Philologenverband RLP überreicht Ida Schouren ein Buch und eine Urkunde für besondere Leistungen im Fach Geschichte.

Den Preis der Ministerin für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz erhält Josephine Hayer mit den "besten Wünschen für einen erfolgreichen Lebensweg" von Bildungsministerin Dr. Hubig.

Der Kleine Peter-Wust-Preis wird an Leon Steffgen verliehen, der sich durch vielfältiges schulisches und gesellschaftliches Engagement sowie die aktive Mitarbeit in der Pfarrgemeinde auszeichnete.

Der mit Fördergeldern dotierte Bernhard-Clemens-Förderpreis für das beste Abitur wird in diesem Jahr an Sophie Falkenburg verliehen, die diesen traditionell zur persönlichen Weiterbildung nutzen darf.

Die Schulgemeinschaft des Peter-Wust-Gymnasiums Wittlich gratuliert allen Abiturientinnen und Abiturienten zum bestandenen Abitur:

Noah Becker (Wittlich); Philipp Becker (Niersbach); Marius Berens (Wittlich); Fabian Berg (Minderlittgen); Julian Bermel (Laufeld); Luca Joelle Bläsius (Wittlich); Sara Boemer (Alf); Frauke Bollig (Minheim); Klara Brausch (Niersbach); Jonathan Dillenburger (Wittlich); Sophie Falkenburg (Minderlittgen); Elena Fuhrmann (Alf); Sophie Gabriel (Osann-Monzel); Julius Gasper (Heidweiler); Benjamin Gierens (Oberkail); Chiara Golumbeck, Gina Golumbeck (Hontheim); Charlotte Goergen (Bullay); Leonie Görgen (Platten); Kristin Hammann, Tobias Hammann (Wittlich); Alisa Hark (Greimerath); Josefine Hayer (Wittlich); Johannes Hecking (Minderlittgen); David Heintz (Wittlich); Johanna Hofer (Hetzerath); Sebastian Hoffmann (Piesport); Diana Iskimbaev (Alf); Lillian Karp (Altrich); Lukas Kirsch, Leon Kloep (Wittlich); Calvin Kropp (Bausendorf); Nastasja Lames (Wittlich); Giovanna Ludwig (Bausendorf); Fabian Maas (Greimerath); Nasi Mahmoudi (Wittlich); Erik Mayr (Bad Bertrich); Marieke Müller (Bergweiler); Nacita Munzel (Gladbach); Jasper Muscheid (Wittlich); Peter Neukirch (Dreis); Franziska Neygenfind (Niederscheidweiler); Hannah Oster (Bernkastel-Kues); Hanna Paffhausen (Klausen); Janina Pesch (Oberöfflingen); Anika Petri, Özlem Polat (Wittlich); Farah Raab (Bernkastel-Kues); Alexander Rauen (Salmtal); Nele Richter (Osann-Monzel); Janine Ritz (Gladbach); Hannah Rosenbaum (Niederscheidweiler); Michael Rubas (Wittlich); Sophie Ruff (Hasborn); Sarah Schink (Wittlich); Katharina Schmitz (Pantenburg); Richard Schneider (Hontheim); Ida Schouren (Oberscheidweiler); Paul Siegemund (Klausen); Noah Simonis (Dreis); Leon Steffgen (Bruch); Sarah Stetzka (Bernkastel-Kues); Halil Taydas, Celina Tennhardt, Michael Thullen (Wittlich); Lilli Vogel (Osann-Monzel); Theresa Weiland (Hasborn); Jannis Wilhelm (Altrich); Marius Willwertz (Klausen); Florian Wingert (Dreis)

