Wittlich: Polizei meldet ruhige Säubrennerkirmes

Vor allem der einsetzende Regen am Hauptbesuchertag Kirmessamstag habe wohl viele davon abgehalten, die Wittlicher Kirmes aufzusuchen. "Bereits gegen 23 Uhr verließen etliche Besucher die Kirmes; vermutlich weil sie nicht wetterangepasst gekleidet waren", heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Polizei. Die Einsatzkräfte verzeichneten bis zur Schließung des Rummelplatzes am Samstag lediglich zwei unbedeutende Körperverletzungen, eine Sachbeschädigung und einen Diebstahl eines Mobiltelefons, das später aber aufgefunden wurde.

Auch der Sonntag verlief aus polizeilicher Sicht ruhig. Nachmittags nahm die Polizei nachträglich eine Strafanzeige wegen Körperverletzung auf, nachdem zwei leicht verletzte Geschädigte nacheinander auf der Wache erschienen waren. Ihren Angaben zufolge war es am Sonntagmorgen, 18. August, zwischen 4.30 und 5 Uhr am ZOB zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Zwei Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Tel. 06571/926-0. Im Verlaufe des Sonntags wurden mehrere Fund-/Verlustanzeigen aufgenommen. Sämtliche Verlierer der abgegebenen Fundsachen konnten ermittelt und verständigt werden.

Freitagsabends war bei einem Jugendlichen ein Messer sichergestellt worden. Er wurde daraufhin von einer Erziehungsberechtigten abgeholt.