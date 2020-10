Wittlich: schwerer Unfall mit drei Autos

Sachbeschädigungen an Grundschule und Gymnasium

Mehren. In Daun und Mehren ist es in den vergangenen Tagen zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Die Polizei sucht Zeugen der Taten. Vermutlich verursachten Kinder in der Zeit von Montag, 12. Oktober, 16 Uhr, bis Dienstag, 13. Oktober, 8.20 Uhr, einen erheblichen Sachschaden an der Grundschule Mehren sowie der angrenzenden Sporthalle. Laut Polizei stellte ein Zeuge auf einem…