Wittlich: Unfall mit zwei Autos

Am Donnerstag, 16. April, befuhr gegen 16.15 Uhr eine 57-jährige Fahrerin eines Hyundai die Trierer Landstraße in Wittlich stadteinwärts. Ein 28-jährige Fahrer eines BMW befuhr die Trierer Landstraße entgegengesetzt stadtauswärts und wollte in den Klausener Weg nach links abbiegen.

Hierbei missachtete der Fahrer des BMW den Vorrang des entgegenkommenden Hyundai, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Autos kam. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Wittlich eingeliefert. Am BMW entstand ein Schaden in Höhe von ca, 2500 EUR, am Hyundai in Höhe von ca. 5000 EUR. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

(PI Wittlich/red)