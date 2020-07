Wittlicher Genussmarkt – erfolgreiche Wiedereröffnung

Wittlich. Am Samstag, 11. Juli 2020 durfte der Genussmarkt wieder auf dem Marktplatz in Wittlich stattfinden. Am Samstag, 11. Juli 2020 durfte der Genussmarkt wieder auf dem Marktplatz in Wittlich stattfinden. Der Markt konnte in verkleinerter Form und mit Auflagen wie Mund-Nasenschutz-Tragepflicht und einer beschränkten Zugangsregelung durchgeführt werden.…

